خمس ملفات شائكة على طاولة مجلس أبو ريدة باتحاد الكرة.. أبرزها حسم ملف الخبير الأجنبي للجنة الحكام.. وإعادة تشكيل رابطة الأندية.. وتطوير الإدارة الفنية بالجبلاية

حسمت قائمة هاني أبو ريدة إنتخابات اتحاد الكرة لصالحها رسميا بالتزكية، بعدما أغلق باب الترشح في الرابعة من مساء السبت الماضي، دون أن تتقدم أي قوائم أخرى لمنافسة أبو ريدة وقائمته في انتخابات الجبلاية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الشارع الرياضي في مصر، ورأى البعض أن عدم تقدم أي قوائم أخرى للمنافسة في الانتخابات هو ظاهرة سلبية تضر بمصلحة الكرة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة أن جميع أعضاء قائمة أبو ريدة هم أشخاصا غير معروفين في الوسط الرياضي وغير معلوم مدى قدرتهم وخبراتهم الإدارية في التصدي للأزمات الكثيرة التي تواجهها كرة القدم المصرية

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، فيتو

في المقابل، رفض بعض المتابعين للشأن الكروي في مصر التسرع في الحكم على مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، والإنتظار حتى يتسلم المجلس مهام منصبه بشكل رسمي في العاشر من ديسمبر المقبل، ومتابعة قرارات المجلس وقدرته علي التصدي لهذه الأزمات التي تعيشها منظومة كرة القدم المصرية

وتستعرض فيتو في السطور التالية أبرز الملفات الشائكة التي ينتظر حسمها من قبل هاني أبو ريدة ومجلسه، حتى يعيد الكرة المصرية إلى المسار الصحيح قبل فوات الأوان

ملف الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام

يأتي ملف الخبير الأجنبي الذي سيتولى رئاسة لجنة الحكام على رأس الملفات الشائكة التي تنتظر الحسم من قبل المجلس الجديد للجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة

ولكن يجب هنا التأكيد على أن حسم هذا الملف لن يكون سهلا على أبو ريدة ورفاقه، خاصة أن هناك إنقسام في هذا الملف، ففي الوقت الذي تتمسك فيه أغلب أندية الدوري الممتاز بوجود خبير أجنبي لتسلم ملف لجنة الحكام والعمل على على تطوير منظومة التحكيم والإرتقاء بمستوى قضاة الملاعب، لا سيما بعد الأخطاء التحكيمية الكارثية التي شهدتها الجولتين الأولى والثانية من مسابقة الدوري الممتاز، ما دفع العديد من الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي لإصدار بيانات حازمة تطلب الإستعانة بخبير أجنبي

جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، فيتو

على الجانب الأخر، يرفض أغلب رموز التحكيم وعلى رأسهم جمال الغندور وعصام عبد الفتاح ووجيه أحمد فكرة الإستعانة بخبراء أجانب لإدارة منظومة التحكيم المصري، ويرون أن الإستعانة بخبير أجنبي ينتقص من سمعة التحكيم المصري، معتمدين في موقفهم على أن التجربة أثبتت فشلها بعد الإستعانة بالثنائي كلاتنبرج وخلفه البرتغالي فيتور بيريرا

ويرى خبراء ورموز التحكيم المصري أن كل ما يحتاجه الحكام هو الحماية فقط من قبل مجلس الجبلاية وإعادة الهيبة لقضاة الملاعب، ووقتها سيقدمون أفضل ما لديهم وسيعتدل ميزان العدالة داخل ملاعب كرة القدم المصرية ولن نكون في حاجة للإستعانة بخبير أجنبي

السويسري موسيمو بوساكا المحاضر بلجنة حكام الكاف، فيتو

بوساكا يقترب من رئاسة لجنة الحكام

ويبدو الأقرب حتى ألان في حسم ملف التحكيم، أن يقوم هاني أبو ريدة بالتعاقد مع خبير أجنبي "فرز أول" لتولى ملف التحكيم في الموسم المقبل، وبحسب تسريبات من مصادر مقربة من هاني أبو ريدة فإن الرجل تواصل مع الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا، من أجل ترشيح خبير أجنبي لتولي ملف التحكيم في مصر خلال الموسم الحالي، وقد رشح كولينا بالفعل السويسري موسيمو بوساكا للقيام بهذه المهمة

وبات من المؤكد أن يحسم مجلس الجبلاية في إجتماعه الأول تنصيب بوساكا رئيسا للجنة التطوير في لجنة الحكام المصرية، حتى لا يتورط أبو ريدة ومجلسه في صدام مبكر مع إدارة النادي الأهلي، الذي يصر على تعيين خبير أجنبي للجنة الحكام يدعمه في ذلك نادي بيراميدز والعديد من الأندية.

أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة السابق، فيتو

إعادة تشكيل رابطة الأندية

ثاني الملفات الشائكة على طاولة هاني أبو ريدة ومجلسه، هو إعادة تشكيل رابطة الأندية المحترفة، وقد كشفت مصادر مقربة من أبو ريدة، أن الرجل ينوي إعادة رابطة الأندية لتصبح أحد اللجان التابعة لاتحاد الكرة، وإلغاء إستقلاليتها الإدارية والمالية

وعلمت فيتو أن أبو ريدة يدرس إسناد رئاسة رابطة الأندية إلى صديقه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق باتحاد الكرة، خاصة أن أبو ريدة يثق كثيرا في مجاهد وخبراته الإدارية وإلمامه الكبير باللوائح والقوانين الرياضية التي تساعده على إدارة مسابقة الدوري الممتاز بشكل جيد مع الإستعانة ببعض أصحاب الخبرة من الكوادر الرياضية التي يمكنها أن تتفرغ بشكل كامل لتحقيق نجاحات ملموسة في مسابقة الدوري وتسويقها بشكل جيد

إيهاب لهيطة عضو اتحاد الكرة السابق، فيتو

إعادة الهيكلة الإدارية داخل اتحاد الكرة

مصادر مقربة من المهندس هاني أبو ريدة أكدت لفيتو، أن هاني أبو ريدة بدأ في إجراء إتصالات مع العديد من الشخصيات والكوادر الإدارية، عارضا عليهم العمل معه في اللجان المختلفة داخل اتحاد الكرة، خاصة أن الرجل عقد العزم على القيام بهيكلة إدارية واسعة داخل اتحاد الكرة وترتيب البيت من الداخل، وضخ كوادر جديدة قادرة على إحداث تغييرات جوهرية داخل منظومة العمل الإداري بلجان الاتحاد، خاصة في لجان المسابقات وشئون اللاعبين والقطاعات وإدارة التسويق والمنظومة الإعلامية، إلى جانب لجنتي الإنضباط وإستحداث لجنة فض المنازعات، وقبل كل هذا إختيار قدرات قيادية وإدارية معروفة لتولي منصب المدير التنفيذي خلفا لوليد العطار المدير التنفيذي الحالي، بعدما أصبح إستبعاده من منصبه مطلبا جماهيريا خاصة من قبل جماهير النادي الأهلي بعد تورطه في أزمة خطاب الكاف الشهيرة

وبحسب مصادر فإن إيهاب لهيطة عضو اتحاد الكرة الأسبق، يأتي ضمن أبرز المرشحين لتولى منصب المدير التنفيذي للجبلاية خلال فترة ولاية هاني أبو ريدة، وينافسه على المنصب أحمد مجاهد

علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، فيتو

تطوير الإدارة الفنية

من بين الملفات المطروحة بقوة على طاولة مجلس هاني أبو ريدة بعد تسلمه المسئولية في اتحاد الكرة، هو تطوير الإدارة الفنية، وبات الغموض يحيط بمصير علاء نبيل المدير الفني الحالي للاتحاد، وسط تسريبات تشير إلى رغبة أبو ريدة في الإستعانة بخبرات حسن شحاتة لتولي المنصب لخلافة علاء نبيل على أن يقوم المعلم بتشكيل لجنة فنية تضم عدد من خبراء الكرة المصرية المشهود لهم بالكفاءة تكون مسئولة عن إعداد خطط طموحة لتطوير كرة القدم المصرية خاصة على مستوى منتخبات الشباب والناشئين ومسابقات القطاعات، بالشكل الذي ينعكس بالإيجاب على الكرة المصرية في السنوات الأربع المقبلة، كما أن الإدارة الفنية ستكون مسئولة عن تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وستكون لديها الصلاحية لإدخال أي تعديلات على الأجهزة الفنية الحالية للمنتخبات الوطنية للشباب والناشئين.

ميكالي يوقع عقد تدريبه منتخب 2005، فيتو

حسم مصير البرازيلي ميكالي

وبات مصير البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 على كف عفريت، وبات الخواجة مهددا بقوة من الإطاحة به، خاصة بعد العروض المخيبة للفريق في تصفيات شمال إفريقيا تحت 20 سنة المقامة حاليا بالإسماعيلية، وسيكون بقاء الخواجة في منصبه مرهون بنجاحه في تجاوز التصفيات والتأهل لأمم إفريقيا للشباب، أما في حالة الفشل في التأهل، فإنه سيتم فسخ تعاقده وتوجيه الشكر له، خاصة أن الفريق لن يكون لديه أي ارتباطات رسمية قبل عان 2027.