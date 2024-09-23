رئيس لجنة الحكام السابق يوجه نداء لرئيس الجمهورية ضد اتحاد الكرة

اتحاد الكرة، وجه جمال الغندور الحكم الدولي رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة المصري، نداءً لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يناشده خلالها للتصدي للظاهرة السلبية التي يشهدها اتحاد الكرة على مدى الموسمين الماضيين، والمتمثلة في الإستعانة بخبراء أجانب لإدارة منظومة التحكيم المصري.

وواصل الغندور: أن ما يفعله اتحاد الكرة يمثل إهدارًا للمال العام، بعدما تكبدت خزينة اتحاد الكرة قرابة المليون دولار، هي قيمة أجور ومصاريف إقامة وانتقالات هؤلاء الخبراء، ولكنهم لم يحققوا أي شيء للتحكيم المصري.

وجاء نص الرسالة التي وجهها جمال الغندور لرئيس الجمهورية على النحو التالي:

نداء جمال الغندور لرئيس الجمهورية، فيتو

نص رسالة جمال الغندور لرئيس الجمهورية

نداء إلى القائد السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

شعاركم أن مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا

منذ أن توليت المسؤولية وانت تعمل بكل ماتملك من حب لهذه البلد الطيبة ونحن كمصريين نحب هذه البلد ومن اللحظة الاولى لتوليك حكم البلاد ونحن نثق فى قيادتك الحكيمة ونعلم ان الاصلاح لن يأتي بيوم وليلة.

أسعدنا قرار معاليك بقرار تقييم جميع الاتحادات التي شاركت فى الأوليمبياد الماضي ليتم محاسبة كل من اهمل بمقدرات هذه البلد الطيبة فى مجال الرياضة التى تمثل جانب كبير فى حياة المصريين.

نتمنى ـن تكون المحاسبة حاسمة وألا يفلت أي مسؤول مهما كان منها.

هناك ظاهرة أخرى أتمنى من الله عز وجل أن تشمل التقييم وهي استعانة اتحاد كرة القدم المصري بخبراء أجانب لإدارة شؤون التحكيم وذلك لمدة موسميين كاملين كلفوا خزينة الدولة ما يقارب المليون دولار ولم يقدموا شيء بل على العكس تدهورت احوال التحكيم خلال تلك الفترة ومن المؤسف أننا بعد تعرضنا لأسوأ موسم تحكيمى بالقيادة الاجنبية نسمع عن احتمال استدعاء خبير أجنبي آخر لا ندري من هذا المسؤول الذى يصر على إغراق عنصر التحكيم وتقويض الكفاءات المصرية التى كتبت بأحرف من الذهب تاريخ كبير للتحكيم المصري على كل المستويات الدولية والإفريقية والعربية.

سيادة الرئيس نحن نستغيث بحبك لبلدنا وبغيرتك عليها وبحفاظك على مقدرات أبنائها.

أن تكون هذه النقطة أيضًا فى نطاق هذا التقييم وقتها ستتكشف الصورة أمام سيادتكم ونحن لا نملك الا ان ندعو لكم بدوام التوفيق والسداد لخدمة هذا الوطن الكريم الذي تحبه ونحبه معك.

خبير أجنبي يدير لجنة الحكام في الموسم الجديد

جدير بالذكر، أن أعضاء رابطة الأندية المحترفة لمحوا في تصريحات في اليومين الماضيين، أن هناك اتجاه داخل الرابطة للتعاقد مع خبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام في الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.