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رياضة

نقاط مضيئة وإخفاق وحيد، ماذا قدم هاني أبو ريدة في ولايته الأولى باتحاد الكرة؟

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة

فاز هاني أبوريدة برئاسة اتحاد الكرة، بالتزكية ومعه قائمته، بعدما أغلق عصر اليوم السبت، باب الترشح لانتخابات الجبلاية، بدون ظهور أي قائمة أخرى منافسة.

ويتولى هاني أبو ريدة رئاسة اتحاد الكرة بداية من 10 ديسمبر المقبل ولمدة 4 سنوات قادمة، لتصبح الولاية الثانية له، بعدما تولي رئاسة الجبلاية في فترة سابقة من 2016 حتى 2019، وتقدم باستقالته هو والمجلس بالكامل في ذلك الوقت، بعد خروج منتخب مصر من الدور ربع النهائي وتوديع كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر.

“فيتو” تقدم كشف حساب هاني أبو ريدة في ولايته الأولى باتحاد الكرة، حيث حقق عدة إنجازات أبرزها عودة منتخب مصر إلى كأس أمم أفريقيا عام 2017 التي أقيمت بالجابون، بعد غياب 3 بطولات متتالية للفراعنة، ونجح المنتخب في الوصول للنهائي، ولكنه خسر أمام الكاميرون.

وكان أبرز الإنجازات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم بروسيا 2018 بعد غياب 28 عاما، كما نجحت مصر في الحصول على حق استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019، وكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد، والتي نجح الفراعنة الصغار في الفوز بها ليتأهلوا إلي أولمبياد طوكيو 2021.

أبرز الإخفاقات التي أطاحت بـ هاني أبو ريدة من منصبه في رئاسة اتحاد الكرة، كان خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا 2019 بمصر من دور الـ16 ، وعلى إثرها قدم استقالته هو والمجلس بالكامل بعد البطولة.

 

فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية  

و فاز هاني أبوريدة برئاسة اتحاد الكرة، بالتزكية ومعه قائمته، في ظل عدم ترشح أي قائمة أخرى.

وكان اتحاد الكرة فتح باب الترشح يوم الأحد الماضي، ولمدة 7 أيام وفقًا للائحة وأغلق اليوم باب الترشح نهائيا ولم تتقدم أي قائمة أخرى لانتخابات الجبلاية.

أبوريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة 

وقدمت قائمة هاني أبو ريدة، أوراق الترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأربعاء الماضي، والتي كان من المقرر لها أن تجرى في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصري لفترة أربع سنوات قادمة.  

وجاءت قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة كالتالي: 

١)  هاني حسن علي أبو ريدة
٢)  خالد محمد علي الدرندلي
٣) أحمد محمد حلمي أحمد الشريف
٤) محمد محمود يونس الشربيني
٥) وليد عمر عبد الجواد درويش
٦) مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة
٧) طارق محمد محمد محمد أبو العينين
٨) محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين
٩)  إيناس محمد علي مظهر.

والمرشحون الاحتياطيون كالتالي: 

١)  أشرف محمد موسى حسن
٢)  جمس حنا جرس جاد الرب
٣) هيام محمد محمد بركة

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