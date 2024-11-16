قبل ساعات من غلق باب الترشح، هاني أبو ريدة يقترب من رئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

يغلق في الخامسة مساء اليوم السبت، باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، ليتولى هاني أبو ريدة رئاسة الجبلاية بالتزكية ومعه قائمته، في ظل عدم ترشح أي قائمة أخرى قبل أقل من 3 ساعات على غلق باب الترشح.

وفتح اتحاد الكرة باب الترشح يوم الأحد الماضي ولمدة 7 أيام وفقًا للائحة.

أبوريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

وقدمت قائمة هاني أبو ريدة، أوراق الترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأربعاء الماضي، والتي من المقرر أن تجرى في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصري لفترة أربع سنوات قادمة.

قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة

١) هاني حسن علي أبو ريدة

٢) خالد محمد علي الدرندلي

٣) أحمد محمد حلمي أحمد الشريف

٤) محمد محمود يونس الشربيني

٥) وليد عمر عبد الجواد درويش

٦) مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة

٧) طارق محمد محمد محمد أبو العينين

٨) محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين

٩) إيناس محمد علي مظهر.

المرشحون الاحتياطيون

١) أشرف محمد موسى حسن

٢) جمس حنا جرس جاد الرب

٣) هيام محمد محمد بركة

ولم تشهد الأيام السبعة للترشح في انتخابات اتحاد الكرة تقدم أي قائمة باستثناء قائمة هاني أبو ريدة التي قدمت أوراق ترشحها يوم الأربعاء الماضي.

محمود الشامي يعلن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة

فيما أعلن محمود الشامي عضو اتحاد الكرة السابق، عدم خوض انتخابات الجبلاية والمحدد لها العاشر من ديسمبر المقبل.

وكتب الشامي عبر صفحته الشخصية: "أعلن اعتذاري عن المشاركة في الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري لكرة القدم، راجيًا للجميع التوفيق والسداد، وأن يوفق الله المجلس القادم في تحقيق التقدم والازدهار لكرة القدم المصرية على جميع المستويات".

وكان محمود الشامي قد أعلن رغبته في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة على منصب نائب الرئيس.