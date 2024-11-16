أبو ريدة رئيسا لـ اتحاد الكرة بالتزكية.. بركات وحازم إمام سر إخلاء قائمته من أي لاعب كرة قدم.. المعلم ومحسن صالح يقتربان من قيادة اللجنة الفنية

فاز هاني أبوريدة برئاسة اتحاد الكرة، بالتزكية ومعه قائمته، في ظل عدم ترشح أي قائمة أخرى.

وكان اتحاد الكرة فتح باب الترشح يوم الأحد الماضي، ولمدة 7 أيام وفقًا للائحة وأغلق اليوم باب الترشح نهائيا ولم تتقدم أي قائمة أخرى لانتخابات الجبلاية.

أبو ريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

وقدمت قائمة هاني أبو ريدة، أوراق الترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأربعاء الماضي، والتي كان من المقرر لها أن تجرى في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصري لفترة أربع سنوات قادمة.

وجاءت قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة كالتالي:

١) هاني حسن علي أبو ريدة

٢) خالد محمد علي الدرندلي

٣) أحمد محمد حلمي أحمد الشريف

٤) محمد محمود يونس الشربيني

٥) وليد عمر عبد الجواد درويش

٦) مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة

٧) طارق محمد محمد محمد أبو العينين

٨) محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين

٩) إيناس محمد علي مظهر.

والمرشحون الاحتياطيون كالتالي:

١) أشرف محمد موسى حسن

٢) جمس حنا جرس جاد الرب

٣) هيام محمد محمد بركة.

حازم إمام ومحمد بركات

وخلت القائمة التي تقدم بها المهندس هاني أبو ريدة من نجوم كرة القدم، سواء على مستوى النجومية أو على مستوى اللعب في أحد الأندية، واعتمدت على كوادر إدارية تظهر أمام الرأي العام للمرة الأولى.

ولعل تجربة الثنائي حازم إمام ومحمد بركات مع مجلس الادارة برئاسة جمال علام، والذي تنتهي ولايته بعد أيام، كانت دافعا لأبو ريدة في عدم الاستعانة بأي لاعب كرة قدم والاستعاضة عن ذلك بتشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى تضم أعلى الكفاءات.. حازم إمام الذي قال إنه لم يدخل اتحاد الكرة منذ يناير الماضي؛ اعتراضًا على إقالة روي فيتوريا، كما أن بركات لم يكن له دور أكثر من وجوده كمدير للمنتخب الأولمبي وليس عضو مجلس إدارة.

هاني أبو ريدة الذي قدم حازم إمام في انتخابات 2016 وكان يعده ليكون أحد الكوادر المصرية في “الكاف” و"الفيفا"، ولكنه لم يكن بالصورة التي كان يتوقعها أبو ريدة، وعلى هذا الأساس فضل رئيس اتحاد الكرة المحتمل الابتعاد عن نجوم كرة القدم الذين دائمًا يبحثون عن التلميع الإعلامي.

وعلى مدار سنوات طويلة، كانت تشكيلة مجلس إدارة أي اتحاد كرة قدم في مصر تضم لاعبي كرة القدم، وكانت لهم بصمات لا يمكن إنكارها خلال مشوارهم مع اتحاد الكرة، في مقدمتهم الكابتن محمد السياجي نجم غزل المحلة وأحد الكوادر الإدارية التي شهد لها الجميع بالكفاءة، وكذلك البرنس الراحل أحمد شاكر نجم المنصورة كعضو وأمين صندوق في أزهى عصور اتحاد الكرة.

ولاية سمير زاهر الذهبية

كما أن ولاية سمير زاهر الذهبية خلال الفترة من 2005 إلى 2012 شهدت شهدت انضمام الثلاثي أحمد شوبير ومجدي عبدالغني وأيمن يونس، وكان لهم دور كبير في الطفرة التي حدثت خلال تلك الفترة.

قائمة هاني أبو ريدة تؤكد أن الأجيال العظيمة من نجوم كرة القدم الذين امتعونا على مدار سنوات لم يكلفوا أنفسهم عناء الاجتهاد، وتهيئة أنفسهم ليكونوا كوادر تستحق عضوية الاتحاد، بعد أن فضلوا فلوس التحليل في الفضائيات والعمل في الإعلانات ولم يظهر من بينهم من هو جدير بتلك المناصب.

الجميع يترقب الخطوات الأولى للقائمه خاصة وأن الجميع يمني نفسه بخطوات إصلاحية تصحح مسار الكرة المصرية خلال المرحلة القادمة التي شهدت تراجعًا في أسهم الكرة على مستوى المسابقات المحلية وكذلك نتائج المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب على المستويات الدولية.

لجنة برئاسة المعلم حسن شحاته

وتعمد المهندس هاني أبو ريدة في اختيار قائمته التي سيخوض بها الانتخابات الاهتمام بأصحاب الخبرات الإدارية ولم تشمل قائمته أحدًا من نجوم كرة القدم المعروفين سواء على المستوى الدولي أو المحلي في ذات الوقت الذي خطط فيه لاختيار لجنة فنية على أعلى مستوى لإدارة الملف الفني داخل اتحاد الكرة مع المدير الفني للاتحاد، وتم الاستقرار على أن يكون المعلم حسن شحاته المدرب الأسطوري للكرة المصرية على رأس تلك اللجنة ومعه الكابتن محسن صالح ومعهم العميد أحمد حسن (الصقر) مع اختيار اسمين اخرين.

توجيه الشكر لمجلس رابطة الأندية

وهناك اتجاه داخل قائمة المهندس هاني أبو ريدة لتوجيه الشكر لرابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب على أن تعود مسابقة الدوري الممتاز إلى اتحاد الكرة لترتيب الأوضاع قبل انتخاب رابطة جديدة تحاول الارتقاء بالمسابقة وإعادتها من جديد لدوري من دورين كما يحدث في كل دوريات العالم.

نقل مقر اتحاد الكرة

ومن المقرر أن يتخذ المجلس قرارًا في أول اجتماع له بنقل مقر الاتحاد إلى مدينة السادس من أكتوبر؛ حيث يوجد مقر عالمي بمشروع الهدف ومحاولة الاستفادة من المقر التاريخي للاتحاد في 5 شارع الجبلاية.

وهناك تصميم من المهندس هاني أبو ريدة على أن يعود اتحاد الكرة كما كان منذ سنوات معتمدًا على هيكل إداري متميز وعدم تواجد أعضاء مجلس الإدارة إلا في الاجتماعات فقط وليس التواجد في الاتحاد بصفة دائمة.

أبو ريدة يدرك تمامًا أن المهمة في غاية الخطورة وأن الأمر يحتاج إلى جهد كبير من أجل تصحيح المسار في أمور كثيرة خاصة بكرة القدم.