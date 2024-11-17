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جامعة الفيوم تعلن أسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

اعلان اسماء المرشحين
اعلان اسماء المرشحين للانتخابات الطلابية بالفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشرف على قطاع التعليم والطلاب، أعلن اليوم الأحد، أسماء الطلاب  المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025.

ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لإرساء قواعد الديمقراطية

ووجه رئيس جامعة الفيوم، بضرورة الالتزام بمواعيد انتخابات الاتحادات الطلابية حسب الجدول المعلن، ومراعاة قواعد الدعاية الانتخابية، والالتزام بفترة الدعاية، والتزام كل مرشح بإزالة الإعلانات فور الانتهاء من إعلان النتيجة بعد ذلك.

تسهيل عمليات الاقتراع أمام الطلاب

ولفت رئيس جامعة الفيوم، إلي أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية بشفافية وحيادية تامة، وتوفير مناخ مناسب لجميع الطلاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ودعا الطلاب الي المشاركة الفعالة لاختيار من يمثلهم تمثيلًا حقيقيًا.

إطلاق إشارة بدء ماراثون الانتخابات الطلابية

يذكر أن الجامعة نظمت المؤتمر السنوي  لإعلان بدء مراحل انتخابات الطلابية الخميس الماضي، ونظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبظأت لجان تسلم استمارات الترشيح عملها في نفس اليوم، واستمرت حتى اليوم الأحد لتغلق باب التقدم للانتخابات ويعلن رئيس الجامعة أسماء المتقدمين، إيذانا ببدء الطعون علي المرشحين.

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