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رياضة

12 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد بالدوري الممتاز

مران الأهلي
مران الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم ٢٢ نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز. 

تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري 

وخاض لاعبو الأهلي فقرات متنوعة خلال مران اليوم، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية. 

بدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية. 

وواصل مارسيل كولر، المدير الفني، جلساته التحضيرية للمرحلة المقبلة مع معاونيه على هامش المران. 

الخطيب يحضر مران الأهلي ويدعم الفريق 

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي أقيم اليوم الأحد، علي ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وجاء حضور الخطيب لمران الأهلي لدعم ومؤازره لاعبي الفريق وذلك قبل استئناف منافسة الدوري الممتاز بمواجهة فريق الاتحاد السكندري.

كما اجتمع رئيس الأهلي مع محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء، علي هامش المران  للحديث عن بعض التفاصيل والأمور الخاصة بالفريق.

رامي ربيعة يتعافى من الإصابة ويشارك في مران الأهلي 

تعافي رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الإصابة العضلية التي لحقت به علي مستوي العضلة الضامة، ليشارك في مران القلعة الحمراء الذي أقيم اليوم علي ملعب مختار التتش بالجزيرة. 

وكان ربيعة تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته رفقة الأهلي في مباراة زد بالدوري، والتي غادر علي إثرها ملعب اللقاء. 

وأدي مدافع الأهلي برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة ليصبح جاهزا تحت تصرف الجهاز الفني للقلعة الحمراء للاستعانة به خلال مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري.   

سبب غياب الشناوي عن مران الأهلي 

وشهد مران النادي الأهلي اليوم الأحد غياب محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعدما كان مقرر أن ينتظم في مران الفريق اليوم.

وكان من المقرر أن ينتظم الشناوي في مران الأهلي اليوم بعد مغادرته معسكر المنتخب وتأكد غيابه عن مباراة بوتسوانا المقرر لها بعد غد الثلاثاء في ختام مشوار الفريق في تصفيات أمم أفريقيا المغرب 2025.  

وعملت فيتو من مصدر أن غياب الشناوي عن مران الأهلي جاء بسبب حصول اللاعب علي راحة وذلك بعدما حصل علي أذن من الجهاز الفني للقلعة الحمراء. 

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة ثلاث حراس فقط  وهم حمزة علاء ومصطفي مخلوف وأحد حراس الناشئين وذلك في ظل غياب الشناوي وتواجد مصطفي شوبير رفقة المنتخب الوطني. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

الخطيب يحضر مران الأهلي ويدعم الفريق قبل استئناف الدوري

تدريبات بدنية وفقرات خططية، تفاصيل مران الأهلي استعدادا للقاء الاتحاد بالدوري

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الأهلي محمد رمضان الشناوي محمد الشناوي رامي ربيعة الخطيب

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