دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتعادل مع أيرلندا سلبيا بالشوط الأول (صور)

دوري الأمم الأوروبية، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب إنجلترا ونظيره الأيرلندي بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب إنجلترا أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية



تشكيل أيرلندا أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

موعد مباراة إنجلترا وأيرلندا

تنطلق مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وأيرلندا

تذاع مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد عبر قناة beIN sports HD1.

وتتصدر إنجلترا المجموعة بـ12 نقطة بعد فوزها على اليونان بثلاثية في الجولة الماضية.



وتأتي اليونان في المركز الثاني وتملك 12 نقطة أيضًا، حيث تتخلف بفارق الأهداف عن إنجلترا،. أما أيرلندا تأتي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وفنلندا تتذيل المجموعة بلا نقاط.