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رياضة

دوري الأمم الأوروبية، السويد تخطف فوزا هاما أمام سلوفاكيا

منتخب السويد، فيتو
منتخب السويد، فيتو

دوري الأمم الأوروبية، حقق منتخب السويد فوزا هاما أمام منتخب سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما  بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم السبت.

وسجل هدفي منتخب السويد كل من، فيكتور جيوكيرس في الدقيقة 3، وأليكسندر إيزاك في الدقيقة 48، فيما سجل هدف منتخب سلوفاكيا الوحيد اللاعب دافيد هانكو في الدقيقة 19.

فوز هولندا على المجر

وفاز منتخب هولندا على نظيره منتخب المجر بنتيجة 0/4، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أمستردام أرينا"، بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم السبت.

سجل هدف هولندا الأول اللاعب عن طريق فاوت فيخهورست ركلة جزاء في الدقيقة 21، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق جاكبو في الدقيقة الـ 12 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق ركلة جزاء أيضا.

وجاء الهدف الثالث عن طريق دومفريس في الدقيقة 64، والرابع سجله كوبمينرس في الدقيقة 86.

توقف مباراة هولندا والمجر 

فيما توقفت مباراة هولندا والمجر بعد تعرض أحد أفراد دكة بدلاء المجر لأزمة صحية طارئة.

حيث أن أحد أعضاء الطاقم الفني لمنتخب المجر أصيب بوعكة صحية في الدقائق الأولى من المباراة، وحالته مستقرة وهو واعي وتم نقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف لإجراء الفحص.

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دوري الأمم الأوروبية منتخب السويد منتخب سلوفاكيا فيكتور جيوكيرس أليكسندر إيزاك

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