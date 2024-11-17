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موعد مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

إنجلترا ضد أيرلندا
إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

يلتقي منتخب إنجلترا مع أيرلندا مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إنجلترا وأيرلندا

تنطلق مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وأيرلندا

تذاع مباراة إنجلترا أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد عبر قناة beIN sports HD1.

وتتصدر إنجلترا المجموعة بـ12 نقطة بعد فوزها على اليونان بثلاثية في الجولة الماضية.


وتأتي اليونان في المركز الثاني وتملك 12 نقطة أيضًا، حيث تتخلف بفارق الأهداف عن إنجلترا،. أما أيرلندا تأتي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وفنلندا تتذيل المجموعة بلا نقاط.

 

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