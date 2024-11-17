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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

إنجلترا
إنجلترا

دوري الأمم الأوروبية، أعلن منتخبا إنجلترا ونظيره أيرلندا عن تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب إنجلترا أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية
 

تشكيل أيرلندا أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية  

 

موعد مباراة إنجلترا وأيرلندا

تنطلق مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد  في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وأيرلندا

تذاع مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد عبر قناة beIN sports HD1.

وتتصدر إنجلترا المجموعة بـ12 نقطة بعد فوزها على اليونان بثلاثية في الجولة الماضية.


وتأتي اليونان في المركز الثاني وتملك 12 نقطة أيضًا، حيث تتخلف بفارق الأهداف عن إنجلترا،. أما أيرلندا تأتي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وفنلندا تتذيل المجموعة بلا نقاط.

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

موعد مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

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تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

موعد مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

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