الأحد 17 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال وضع المطبات علي طريق الحزام الأمن

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

أجري اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة تفقد خلالها أعمال وضع المطبات والإجراءات التي تم اتخاذها لمنع سير سيارات النقل الثقيل علي طريق الحزام الأمن.

وكان كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة المطرية بالتنسيق مع رئيسي مركزي الجمالية والمنزلة، بالتنسيق مع مسئولي الكهرباء بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة وكشافات الإنارة علي طريق الحزام الامن.

جاء ذلك في إطار تداعيات حادث طريق المطرية بورسعيد، وحرصا على عدم تكرار مثل هذه الحوادث ومن منطلق الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما وجه محافظ الدقهلية لمدير مديرية الطرق ومدير إدارة المرور بالدقهلية بوضع محددات منع سير النقل الثقيل، بالتنسيق مع مديري مديرية الطرق ومدير إدارة المرور في محافظتي بورسعيد ودمياط حيث يمر بهما الطريق.

وضع حواجز خرسانية بطول الطريق 

وعلى الفور تم وضع حواجز خرسانية بطول الطريق بالمراكز الثلاثة، المطرية والجمالية والمنزلة منعا لمرور النقل الثقيل.

إنشاء مطبات صناعية قبل الكتل السكنية

 

وأكد محافظ الدقهلية أنه بدأ إنشاء مطبات صناعية قبل الكتل السكنية وأمام المدارس، وغلق الفتحات غير القانونية، وتركيب علامات عاكسة على جانبي الطريق.

حرصا على أرواح المواطنين ف

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الإجراءات تأتي حرصا على أرواح المواطنين في إطار تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم مركز ومدينة المطرية ضمن خطة الدولة لرفع مستوى الخدمات.

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