صحة الدقهلية: نجاح أول عملية لإعادة بناء قاع العين فى مستشفى أجا

أكد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن فريق طبي في مستشفى أجا قد نجح في إجراء أول عملية لإعادة بناء قاع العين حيث تعتبر من العمليات الكبرى والمعقدة في جراحة الوجه والفكين.

وأضاف مدكور أن مستشفى أجا كانت قد استقبلت مريضة تعاني من كسر بقاع العين أدي إلى حدوث خلل بعضلات العين وازدواجية بالرؤية نتيجة الكسر وتم عمل فحص للعين والتأكد من سلامتها وومن ثم تجهيز المريضة للعمليات.

بدوره أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب بالعلاجى أن العملية كأول عملية بعد افتتاح قسم جراحة الوجه والفكين في المستشفى مؤخرًا والذي يقوم بتشخيص وعلاج وجراحة كسور الوجه والفكين والجمجمة والأورام الحميدة والانتانات المرضية في الوجه والفكين وعلاج أمراض التشوهات الخلقية في الوجه والفكين.

وأعرب وكيل الوزراة عن شكره وتقديره للفريق الطبى ولإدارة المستشفى وفى مقدمتهم الدكتور سامر خلاف مدير المستشفى والدكتور محمد علي الجراحي استشاري جراحة الوجه والفكين ورئيس القسم والدكتور محمد مسعد مدير إدارة طب الأسنان بالدقهلية, على جهودهم المميزة وتهنئتهم بنجاح العملية متمنيا لهم المزيد من التوفيق.

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