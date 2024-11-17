السجن 3 سنوات لعاطل متهم بسرقة السيارات في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج في منطقة المطرية بالسجن 3 سنوات

ضبط عاطل متهم بسرقة السيارات

البداية كانت عندما تمكنت مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المطرية، لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

ضبط المسروقات

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية عاطل مقيم بدائرة القسم، وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطه، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.