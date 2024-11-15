وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الأطقم الطبية والإدارية في التعامل مع حادث المطرية

أشاد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود الأطقم الطبية والإدارية في التعامل مع الحالات المصابة بحادث طريق المطرية - بورسعيد.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن الفرق الطبية لاسيما بمستشفى المطرية والمنزلة، تعاملت مع الحدث بمهنية عالية في أداء الواجب الإنساني، مثمنًا بالوقت ذاته التعاون المثمر والمستمر بين جميع الجهات الرسمية في إدارة الحادثة.

وأكد مدكور، أن الفرق الطبية والفنية الإدارية عملت على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمصابين، مضيفًا أن فرق الطوارئ الطبية كانت في موقع الحادث فور وقوعه وتم نقل المصابين إلى المستشفيات على وجه السرعة، مساهمين في الحد من تقليل حجم الأضرار الصحية والبشرية.

وأعرب وكيل الوزارة فى ختام البيان عن خالص التحية وأسمى آيات التقدير لأبطال المنزلة المطرية ولإدارات الطب العلاجي والجيش الأبيض بالدقهلية وهيئة الإسعاف، مؤكدًا أن ما قاموا به يعد نموذجًا يدرس فى إدارة الأزمات ونجاح يستحقون عليه كل تقدير.

وخص وكيل الوزارة بالشكر كل من الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة نجلاء فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة علاوة على الدكتور أحمد سعد مدير مستشفى المنزلة والدكتور محمد بطين مدير مستشفى المطرية.

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