الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الأطقم الطبية والإدارية في التعامل مع حادث المطرية

وكيل صحة الدقهلية،
وكيل صحة الدقهلية، فيتو

أشاد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود الأطقم الطبية والإدارية  في التعامل مع الحالات المصابة بحادث طريق المطرية - بورسعيد. 

ولفت وكيل الوزارة إلى أن الفرق الطبية لاسيما بمستشفى المطرية والمنزلة، تعاملت مع الحدث بمهنية عالية في أداء الواجب الإنساني، مثمنًا بالوقت ذاته التعاون المثمر والمستمر بين جميع الجهات الرسمية في إدارة الحادثة.

وأكد مدكور، أن الفرق الطبية والفنية الإدارية عملت  على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمصابين، مضيفًا أن فرق الطوارئ الطبية كانت في موقع الحادث فور وقوعه وتم نقل المصابين إلى المستشفيات على وجه السرعة، مساهمين في الحد من تقليل حجم الأضرار الصحية والبشرية.

وأعرب وكيل الوزارة  فى ختام البيان عن خالص التحية وأسمى آيات التقدير لأبطال المنزلة المطرية ولإدارات الطب العلاجي والجيش الأبيض بالدقهلية وهيئة الإسعاف، مؤكدًا أن ما قاموا به يعد نموذجًا يدرس فى إدارة الأزمات  ونجاح يستحقون عليه كل تقدير.

وخص وكيل الوزارة بالشكر كل من الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة نجلاء فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة علاوة على الدكتور أحمد سعد مدير مستشفى المنزلة والدكتور محمد بطين مدير مستشفى المطرية.

مصرع صاحب ورشة حدادة في انهيار عقار بسندوب في الدقهلية (صور)

حملة مكبرة على المخابز بدكرنس في الدقهلية (صور)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأطقم الطبية الحالات المصابة الرعاية الحرجة حادث طريق المطرية صحة الدقهلية فرق الطوارئ الطبية مستشفي المنزلة مستشفى المطرية وكيل صحة الدقهلية

مواد متعلقة

فوائد الكزبرة، تخفض السكر بالدم وتعزز صحة القلب وتساعد على الاسترخاء

صحة الغربية تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي خدمة المواطنين

وكيل صحة الدقهلية يطمئن على مصابي حادث طريق "المطرية - بورسعيد" (صور)

صحة دمياط: تطوير عدد من المستشفيات المركزية ضمن مبادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

طاهر محمد طاهر يسجل هدف منتخب مصر الأول في مرمى الرأس الأخضر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تغيير مبكر لمنتخب مصر أمام الرأس الأخضر بسبب إصابة محمد شحاتة

حكاية مالك بن دينار مع الرجل الذي أدى الحجَّ بلا زاد ولا راحلة

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الدواجن اليوم الجمعة

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا

الصحة: وصول عدد الوفيات بسبب مقاومة المضادات الحيوية لـ 10 ملايين حالة بحلول 2050

الهلال السعودي يعرض راتبًا ضخمًا للفوز بصفقة محمد صلاح

منوعات

المزيد

الأمير هاري يتمسك بمقاضاة مجموعة روبرت مردوخ

فيديو يظهر لحظات رعب عاشها ركاب طائرة متجهة لميامي

أبعاده تقارب خمسة ملاعب للتنس، اكتشاف أكبر مرجان في العالم

شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور)

أسعار النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

ملامح إدارة دونالد ترامب الأولية خلال الولاية الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح بعض مظاهر حماية ورعاية الإسلام للبيئة

حكاية مالك بن دينار مع الرجل الذي أدى الحجَّ بلا زاد ولا راحلة

هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads