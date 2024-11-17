الأحد 17 نوفمبر 2024
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سياسة

دبلوماسي يكشف ألاعيب الاحتلال في استهداف السلطة الفلسطينية لمنع فرص إقامة دولة وطنية

أبو مازن، فيتو
أبو مازن، فيتو

قال الدبلوماسي الفلسطيني مروان طوباسي إن الوضع الفلسطيني يواجه تهديدات متصاعدة تهدد بقاء السلطة  الفلسطينية برئاسة أبو مازن، وتعرقل إقامة دولة ذات سيادة. 

 

خطورة توسع الاستيطان الإسرائيلي 

وأشار إلى أن توسع الاستيطان الإسرائيلي، الذي تجاوز عدد مستوطنيه مليون مستوطن، يسيطر على نحو 60% من أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، مع تصاعد الإرهاب العنصري الذي يمارسه المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني حتى في المناطق المصنفة "أ".

الاستيطان الإسرائيلي 
الاستيطان الإسرائيلي 

 

وأضاف طوباسي أن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى تحويل ما تبقى من الضفة الغربية إلى "كانتونات" جغرافية معزولة، من خلال فرض نظام أبرتهايد يعزز العنصرية والفوقية اليهودية، في محاولة لتغيير التركيبة السكانية ومنع أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأوضح أن هذه السياسات تشمل تصريحات إسرائيلية متكررة عن نوايا ضم مناطق إضافية، كما حدث في القدس والجولان.

مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني

وأكد الدبلوماسي الفلسطيني أن هذا الواقع يستدعي مراجعة نقدية شاملة لمسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني، خاصة منذ توقيع اتفاق أوسلو الذي استغلته إسرائيل لتحقيق أهدافها، لا سيما في مجال الاستيطان وتقويض السلطة الوطنية. وشدد على أهمية التقييم العلمي للأحداث، بما في ذلك التطورات الأخيرة في السابع من أكتوبر، للتعامل مع الأوضاع الحالية قبل أن يصبح الأوان متأخرًا.

وختم طوباسي بتأكيده على ضرورة أن تعمل القيادة الفلسطينية على وضع رؤية واضحة وسياسات شاملة أمام الشعب الفلسطيني، باعتباره مصدر السلطات، من أجل حشد الطاقات الوطنية على أساس الشراكة في النضال. وأكد أن إنهاء الاحتلال هو الخطوة الأولى نحو تحقيق استقلال وطني وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة.

كانت وزارة الخارجية الفلسطينية رحبت باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه ودولته، باعتباره حقًّا غير قابل للتصرف.

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة بشأن حق شعبها في تقرير مصيره

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "170 دولة  صوتت لصالح القرار بما فيها دول تطور تصويتها لصالح هذا الحق الأساسي، والذي يعتبر محورًا وركيزةً في ميثاق الأمم المتحدة".

الأمم المتحدة 
الأمم المتحدة 

وشكرت الخارجية الفلسطينية"الدول الشقيقة والصديقة، وتلك التي رعت القرار وصوتت عليه، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "تصويت الدول الإيجابي يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين".

وشددت على أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن ووقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق.

ودعت الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها وخصوصًا الدول الست "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والبارجواي وميكرونيزيا ونارو، التي انعزلت بتصويتها السلبي"، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.

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