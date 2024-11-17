الأحد 17 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في شربين

محافظ الدقهلية بقرية
محافظ الدقهلية بقرية الاحمدية بشربين، فيتو

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأحد بزيارة قرية الأحمدية بمركز شربين، حيث تفقد وحدة طب الأسرة ضمن مبادرة حياة كريمة، والتقي الأطقم الطبية والمواطنين المترددين علي الوحدة، ووجه للعاملين بضرورة الحفاظ علي هذا الصرح الطبي المتميز، مشيرًا إلي أن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياة لأهالينا في القري.

محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة حسين خضير الثانوية المشتركة


وتفقد "المحافظ" مدرسة حسين خضير الثانوية المشتركة ومدرسة حلمي النفراوي الابتدائية لمتابعة سير العملية التعليمية، والتقي بالطلاب وأجري حوارًا معهم وحثهم علي الجد والمذاكرة والمثابرة وتحمل الصعاب من أجل تحقيق النجاح وطموحاتهم وامانيهم مشيرًا إلي أنه ليس هناك نجاح بدون تعب وليس هناك بدون فشل.

 


والتقي "مرزوق" المواطنين واستمع إلي مطالبهم، ووجه بدراستها وحلها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

تكثيف أعمال النظافة بالقرية ووضع صناديق للقمامة


ووجه "المحافظ" لرئيس المدينة ونوابه ورئيسة الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالقرية، ووضع صناديق للقمامة، كما وجه لمدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة بسرعة التنسيق والتعاقد مع إحدي الجمعيات الأهلية لتولي عملية الجمع المنزلي من المنازل، من أجل الحفاظ علي النظافة العامة، وعدم إلقاء القمامة في المجاري المائية، وكلف مدير إدارة المتابعة بالمحافظة بمتابعة مستوي النظافة بالقرية.


كما كلف اللواء "مرزوق" وكيل وزارة الزراعة بصرف الأسمدة الكيماوية للمزارعين بالتساوي لغير المخالفين للدورة الزراعية، وسرعة صرف الأسمدة الخاصة باحد المزارعين، بعد أن التقي به واستمع إلي شكواه من تأخر صرف الأسمدة الخاصة بأرضه، ووجه لمدير المتابعة بالمحافظة بمتابعة عملية صرف الأسمدة بالجمعية.


أيضا كلف " المحافظ " مدير المتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لصيانة خط مياه الشرب الرئيسي بجوار كوبري القرية حفاظًا علي مياه الشرب وعدم إهدارها.


كما وجه  " مرزوق " لمسئولي شركة الغاز بسرعة تركيب عدادات الغاز الطبيعي للمنازل والوحدات السكنيه بالقرية التي تم الانتهاء من توصيل الغاز إليها  .

جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية بمستشفى شربين المركزي

محافظ الدقهلية يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس (صور)

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