الأحد 17 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس (صور)

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  اليوم الأحد بتفقد مدرسة أجا التجريبية الإعدادية بنين لمتابعة سير العملية التعليمية حيث تفقد فصول المدرسة والعيادة الطبية، والتقى بالطلاب وأجرى حوارًا معهم.

عودة طالب إلى المدرسة فورًا ومتابعته وتقديم الدعم الكامل له لاستكمال دراسته


وأثناء خروج " المحافظ " من المدرسة عقب الانتهاء من تفقدها  التقي بأحد طلاب المدرسة ذاهب الي العمل ولم يذهب الي المدرسة ووجه لمديرة المدرسه والمدير الإدارة التعليمية ببحث الحالة الاجتماعية للأسرة والتنسيق مع التضامن الاجتماعي لتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة وعودة الطالب إلى المدرسة فورًا ومتابعته وتقديم الدعم الكامل له لاستكمال دراسته حرصًا علي مستقبله.

الأمم والشعوب لا تنهض إلا بالتعليم


وأكد  "مرزوق" علي أن الأمم والشعوب لا تنهض إلا بالتعليم والدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير العملية التعليمية، من خلال تطوير المناهج التعليمية واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم.


وشدد " المحافظ " علي ضرورة الالتزام بالحضور والزي المدرسي للطلاب وتوعيتهم  بتاريخ محافظتهم ومعالمها الأثرية حتى يكون لديهم حصيلة معرفية.

أنتم مستقبل مصر اجتهدوا وابذلوا قصارى جهدكم لرفع راية مصر

 


وأشار  " مرزوق" الي الطلاب قائلًا أنتم مستقبل مصر اجتهدوا وابذلوا قصارى جهدكم لرفع راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية ليصبح منكم الطبيب والعالم والمهندس والمعلم والقاضي، مشيرًا إلى أن مصر لن تنهض إلا بسواعد شبابها.
جاء ذلك بحضور المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا.

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