جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية بمستشفى شربين المركزي

قام اللواء طارق محافظ الدقهلية اليوم الأحد بجوله مفاجئة بمستشفى شربين المركزي للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمرضي والمترددين وتوفير المستلزمات الطبية، حيث تفقد قسم الاستقبال وقسم الكلي والغسيل الكلوي والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، والمطبخ.

التقى بالمرضى والمترددين على المستشفى واستمع الي مطالبهم

والتقى المرضى والمترددين على المستشفى واستمع إلى مطالبهم ووجه بسرعة تلبيتها، ومنها توقيع الكشف الطبي علي عدد من الحالات واستخراج كارت متابعه لهم، وسرعة إنهاء إجراءات العمليات لعدد من الحالات الأخرى.



تقديم الرعاية الطبية الكاملة

وشدد " مرزوق " على حسن استقبال المرضى والمترددين على المستشفى وعلى العيادات الخارجية وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم وإنهاء كافة قوائم انتظار العمليات.

النقل الفوري للحالات الحرجة

وأمر " المحافظ " مدير مستشفى شربين بالنقل الفوري للحالات الحرجة التى تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، جاء ذلك أثناء تفقده قسم الاستقبال ووجوده حالة تحتاج إلى عرض على استشاري مخ وأعصاب نظرًا لحالتها الحرجة.

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