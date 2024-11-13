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رياضة

مرزوق علي: الجودو المصري على الطريق الصحيح ولن نعود للخلف

الجودو، أكد مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن الجودو المصري مر بسنوات عجاف ظل خلالها الطريق بسبب سياسات خاطئة قضت على الأخضر واليابس في المنتخبات الوطنية والهيكل الإداري والفني للاتحاد.

وأوضح مرزوق، أن السياسات الخاطئة التي كان يسير عليها اتحاد الجودو أسفرت عن أزمات عدة أبرزها ارتفاع معدل أعمار لاعبي المنتخبات الوطنية في ظل عدم وجود صف ثاني من اللاعبين وهو ما أسفر عن خلل كبير دفع الجودو المصري ثمنه بتراجع كبير في النتائج والمستويات.

تصريحات رئيس اتحاد الجودو

وقال مرزوق علي: إن مجلس الإدارة الحالي أخذ على عاتقه النهوض برياضة الجودو مجددا منذ اليوم الأول من توليه المسئولية، ووضع خطط طويلة المدى الهدف منها إعادة أبطالنا إلى منصات التتويج العالمية والقارية، وهو ما تحقق بالفعل.

وشدد رئيس اتحاد الجودو، أن الجمعية العمومية تمتلك الوعي الكافي من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققها الجودو المصري مؤخرا، ولن تسمح بالعودة إلى الخلف مهما كلفها الأمر، وهي الأكثر حرصا على الصالح العام ومصلحة اللعبة واللاعبين.

وتابع مرزوق: "الجودو المصري الآن يسير على الطريق الصحيح، وهدفنا حصد ميدالية واحدة على الأقل في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأيضًا تحقيق ميداليات في أولمبياد الشباب المقبلة". 

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الجودو رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو اتحاد الجودو مرزوق علي الجمعية العمومية

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