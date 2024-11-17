وكيل الصحة بالدقهلية يكشف تفاصيل تفعيل ميكنة وحدات الكلى (صور)

استعرض الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إنجازات ومؤشرات أداء إدارة الكلى خلال أكتوبر الماضى، مؤكدا بذل المزيد من الجهد لصالح مرضى الكلى وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم.

بدء تفعيل ميكنة وحدات الكلى من خلال تطبيق إلكتروني

وكشف مدكور عن بدء تفعيل ميكنة وحدات الكلى من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، ويتم من خلاله مراقبة عدد الجلسات وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة.

تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنويا

ووجه الجهات المعنية بسرعة توفير الاحتياجات الخاصة بالمشروع، وحصر احتياجات الوحدات لسرعة توفيرها، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 60٪؜ سنويًا من تكلفة الجلسات وفقًا لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنويًا.

تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي حميات المنصورة

كما أكد وكيل الوزارة إلى أن العمل جاري على تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حميات المنصورة عن طريق إدخال 3 صالات غسيل كلوي وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتور أحمد موافى مدير إدارة الكلى.

تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض

فيما أوضح الدكتورأحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، أنه فيما يتعلق بميكنة الغسيل فإن التطبيق يتيح للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة.

إجراء 37 ألف جلسة غسيل كلوي لـ 2900 مريض

وأشار وكيل المديرية للطب العلاجى أنه تم خلال الشهر الماضى إجراء 37 ألف جلسة غسيل كلوي لـ 2900 مريض، بالإضافة إلى متابعة وتوفير مستلزمات جلسات الغسيل بجميع وحدات الكلى بالمحافظة.

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