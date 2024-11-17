الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توجيه عاجل بشأن الطالب المتسرب من التعليم بالدقهلية

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية متابعة إجراءات قيد الطالب المتسرب من التعليم بمدرسة ميت الأكراد للتعليم المجتمعي بالشيخ حسانين

 

حيث تابع اليوم الدكتور أشرف العربي مدير تعليم الدقهلية إجراءات قيد الطالب أحمد السيد عبد السلام محمد الشهاوي، وذلك تحت رعاية  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

 

تسرب من التعليم بعد الصف الثالث الابتدائي 
ووجه محافظ الدقهلية بإعادة قيده بمدرسة ، حيث إنه كان قد تسرب من التعليم بعد الصف الثالث الابتدائي، هذا وقد تم قيد الطالب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة ميت الأكراد للتعليم المجتمعي بالشيخ حسانين، وهي تتبع إدارة غرب المنصورة التعليمية.

استلم الكتب وانتظم في التعليم

كما أكد  مدير المديرية أن الطالب  قد استلم الكتب للدراسية وانتظم في الحضور يوميا للمدرسة 

تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطالب 

ووجه بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطالب كما وجه أيضا بمتابعة مستواه الدراسي والإفادة دوريا

مدير تعليم دمياط يهنئ الفائزين في مسابقة التلميذ المثالي

وكيل تعليم الشرقية يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس منشأه أبوعمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور أشرف العربي الصف الرابع الابتدائي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إنتظام العملية التعليمية غرب المنصورة التعليمية وكيل تعليم الدقهلية محافظ الدقهلية انتظام العمل اللواء طارق مرزوق العملية التعليمية الصف الثالث الإبتدائي

مواد متعلقة

مدير تعليم دمياط يهنئ الفائزين في مسابقة التلميذ المثالي

وكيل تعليم الشرقية يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس منشأه أبوعمر

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول طرق واستراتيجيات تعليم الكبار

تعليم الشرقية يتفقد المدارس بمركز مشتول السوق
ads

الأكثر قراءة

قناة النهار تنهي تعاقدها مع ياسمين الخطيب

نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور)

أشرف بن شرقي يقترب من الزمالك وهذه كواليس المفاوضات

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

السياحة والآثار تكشف حقيقة قيام عمال بأعمال تكسير بالهرم الأكبر

أول قرار من وزير الرياضة بشأن واقعة لاعب كفر الشيخ

منوعات

المزيد

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

يصنع من نبات الشوك وتنتجه شركة يعمل بها 10 أفراد، تعرف على أفضل أنواع الجبن في العالم

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأحد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالحماية والأمان

نائب رئيس جامعة الأزهر: حضارة الإسلام قامت على الحوار والتسامح والتعاون وتعميق لغة الحوار

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (4 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية