توجيه عاجل بشأن الطالب المتسرب من التعليم بالدقهلية
أعلن الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية متابعة إجراءات قيد الطالب المتسرب من التعليم بمدرسة ميت الأكراد للتعليم المجتمعي بالشيخ حسانين
حيث تابع اليوم الدكتور أشرف العربي مدير تعليم الدقهلية إجراءات قيد الطالب أحمد السيد عبد السلام محمد الشهاوي، وذلك تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية
تسرب من التعليم بعد الصف الثالث الابتدائي
ووجه محافظ الدقهلية بإعادة قيده بمدرسة ، حيث إنه كان قد تسرب من التعليم بعد الصف الثالث الابتدائي، هذا وقد تم قيد الطالب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة ميت الأكراد للتعليم المجتمعي بالشيخ حسانين، وهي تتبع إدارة غرب المنصورة التعليمية.
استلم الكتب وانتظم في التعليم
كما أكد مدير المديرية أن الطالب قد استلم الكتب للدراسية وانتظم في الحضور يوميا للمدرسة
تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطالب
ووجه بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطالب كما وجه أيضا بمتابعة مستواه الدراسي والإفادة دوريا
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