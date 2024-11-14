وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس السنبلاوين (صور)
أجرى اليوم الخميس الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية جولة لمتابعة إدارة السنبلاوين التعليمية ومدى انتظام الدراسة بمدارسها، وكان في استقباله محمد إبراهيم مدير الإدارة.
المدارس المستهدفة
وقام مدير المديرية بزيارة مدارس
-السادات الثانوية بنين
-السنبلاوين الثانوية بنات
-السلام الإعدادية بنين
-ابن الوليد الابتدائية
-ديوان إدارة السنبلاوين التعليمية
وقد اطلع مدير المديرية على نسب حضور وغياب الطلاب، وأكد ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول.
ووجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية.
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