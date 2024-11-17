مدير تعليم دمياط يهنئ الفائزين في مسابقة التلميذ المثالي

هنأ "ياسر عماره " وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، التلاميذ الفائزين في مسابقة التلميذ المثالي بالمرحلة الابتدائية والتي أقيمت تحت إشراف التوجيه العام للتربية الاجتماعية للعام الدراسي ٢٠٢٤_ ٢٠٢٥.

فوز أنس أحمد عبده يوسف النمس بالمركز الأول

وفاز بالمركز الأول التلميذ أنس أحمد عبده يوسف النمس بمدرسة ابن خلدون الابتدائية التابعة لإدارة دمياط التعليمية، وتصعيده للمشاركة علي مستوي الجمهورية.

والمركز الثاني التلميذ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبداللطيف الشريف بمدرسة المستقبل الرسمية المتميزة للغات التابعة لادارة الزرقا.

التلاميذ الفائزين في مسابقة التلميذ المثالي بالمرحلة الابتدائية

فوز التلميذة همسة أيمن بدوي التابعي سمره بالمركز الاول

وفي مسابقة التلميذة المثالية، فازت بالمركز الأول التلميذة همسة أيمن بدوي التابعي سمره بمدرسة بنات الخياطة الابتدائية التابعة لإدارة عزبة البرج وتصعيدها للمشاركة علي مستوي الجمهورية.

والمركز الثاني التلميذة منه الله عمر ناجح عمر خفاجي بمدرسة دار السلام الخاصة التابعة لإدارة الروضة.

واعرب "وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط " عن شكره وتقديره لجميع التلاميذ الذين شاركوا في هذه المسابقة والمشرفين عليها.

يذكر أن المسابقة أقيمت تحت إشراف الدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية والدكتورة ايناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية وهالة مردان مدير التربية الاجتماعية ورابحة السيد م.موجه عام الاتحادات الطلابية.