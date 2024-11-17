الأحد 17 نوفمبر 2024
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وكيل تعليم الشرقية يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس منشأه أبوعمر

تفقد انتظام العملية
تفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس منشأه أبوعمر

تابع  محمد رمضان غريب  وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية ممارسة الأنشطة الرياضية بقاعات رياض الأطفال بمدرسة أبو جندي الرسمية لغات بإدارة منشأه أبو عمر التعليمية 

تعليم الشرقية يتفقد المدارس بمركز مشتول السوق

توجيهات الوزير والمحافظ

وذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الشموني محافظ الشرقية بضرورة استمرار المتابعات بالمدارس للوقوف على مستوى جودة التعليم والطلاب ونشاط المعلمين 

 ممارسة الانشطة بقاعات رياض الاطفال 

وقال وكيل اول وزارة التربية والتعليم لابد من ممارسة الأنشطة التربوية والرياضية بقاعات رياض الأطفال ممارسة بعض التدريبات الرياضية في الهواء الطلق مؤكدا علي أهمية ممارسة جميع الأطفال لمختلف الألعاب والأنشطة الرياضية مع الحرص علي سلامة الأطفال

تعليم الشرقية: جولات ميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس

ساعة يوميا للانشطة الترفيهية بالفناء 

 واوصي رمضان بضرورة  ممارسة ساعة يوميا للانشطة الترفيهية لمرحلة رياض الاطفال في فناء المدرسة لإطفاء روح السعادة والبهجة للاطفال  مشددا على اهمية تنفيذ تعليمات الوزارة  بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية  الرياضية والثقافية والفنية   مع الحرص علي سلامة الأطفال

 

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محمد رمضان غريب وكيل ازل الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة ابوجندى الرسمية للغات ادارة منشاة ابو عمر ممارسة الانشطة محافظة الشرقية

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