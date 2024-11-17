الأحد 17 نوفمبر 2024
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محافظات

غلق وتشميع لـ 3 كافيهات في حملة بالمنصورة (صور)

تنفيذ حملة بالمنصورة،
تنفيذ حملة بالمنصورة، فيتو

ترأس أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، اللجنة المشكلة لرفع الإشغالات وغلق وتشميع المحال بدون ترخيص.

لجنة لرفع الإشغالات وتشميع المحال المخالفة

اللجنة مشكلة من  حمدى رشاد نائب رئيس حى غرب المنصورة، وأحمد بدير مسئول مركز إصدار تراخيص المحال العامة بحى غرب، وفخرى عبد القادر مدير الاشغالات، وفادى محمد مدير المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية وبحضور كول أمنى من قسم أول المنصورة.

الغلق الإدارى والتشميع لـ  ٣ كافيهات بمحيط مستشفى المنصورة الدولى

وقد تمكنت اللجنة من تنفيذ قرارات الغلق الإدارى والتشميع لـ  ٣ كافيهات بمحيط مستشفى المنصورة الدولى، بنطاق حى غرب المنصورة،  وذلك لإدارة منشأة بدون ترخيص، وتعطيل الحركة المرورية.

الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط
وفى ذات السياق أكد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط، وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي بهدف القضاء على جميع الظواهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري  وإحكام الرقابة على المحال العامة والمنشآت التجارية على مستوى الميادين والشوارع الكائنة بنطاق الحى.

وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة أشكال التعديات وتحقيق الإنضباط والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم،وتنفيذا لتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فى هذا الشأن.

حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بالإسكندرية

محافظ الغربية ومدير الأمن يقودان حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بميدان المحطة (صور)

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