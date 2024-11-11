محافظ الغربية ومدير الأمن يقودان حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بميدان المحطة (صور)

قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية، حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بميدان المحطة بالمحلة الكبرى، وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الامن وشرطة المرافق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية واللواء أحمد ثروت حكمدار أمن المحلة، أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة وأحمد حسين رئيس حي أول المحلة ومحمد حنتوش رئيس مركز ومدينة المحلة، ولفيف من القيادات الامنية.

وخلال الحملة تم رفع إشغالات المحال والأكشاك والباعة الجائلين وإزالة الإشغالات من الأرصفة المخصصة للمشاة، والتصدي للعربات اليدوية الخشبية التي يستخدمها الباعة الجائلون، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية التي تعوق حركة المرور، وكذلك إزالة الحواجز الحديدية التي تعوق حركة المرور على الطرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التنبيه عليهم بعدم العودة للقيام بنفس الممارسات مرة أخرى.

وأكد محافظ الغربية على أن حملة إزالة الإشغالات من ميدان المحطة تأتي في إطار حرص المحافظة على إعادة المظهر الحضاري لهذا الموقع الحيوي، الذي يُعدّ أحد الأماكن الحيوية بالمدينة، مشيرًا الى أن تحسين الميدان وإعادة تنظيمه كان من أهم الأهداف التي تسعى إليها المحافظة، استجابةً لشكاوى المواطنين ولتيسير حركة المرور. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين ويعكس الوجه الحضاري للمدينة ويرتقي بجودة الحياة للمواطنين.

وأشار الجندي الى حرصه الشديد على إظهار مدينة المحلة الكبرى بالشكل الذي يليق بها، باعتبارها رمزًا وقلعةً للصناعة المصرية.

وأوضح أن المحافظة تسعى بجهود حثيثة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، في إطار خطط مدروسة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز البنية التحتية. كما اكد المحافظ أهمية استعادة الشكل الحضاري للمدينة، بما يتناسب مع مكانتها التاريخية والصناعية، وأشار الى التزام المحافظة بتطوير المرافق العامة وتجميل الشوارع، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة لسكان المحلة الكبرى.

ووجّه أهالي المنطقة الشكر للمحافظة على جهودها في إزالة الإشغالات من ميدان المحطة، معبرين عن سعادتهم بعودة النظام والشكل الجمالي للمكان، وأكد الأهالي أن هذه الخطوة ساهمت بشكل كبير في تحسين حركة المرور وتوفير بيئة حضارية تتناسب مع أهمية الميدان كأحد معالم المنطقة. وأعربوا عن تقديرهم لحرص المحافظة على الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على تطوير المرافق بما يخدم الصالح العام.