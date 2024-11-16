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محافظات

حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بالإسكندرية

حى وسط بالإسكندرية
حى وسط بالإسكندرية

قادت اليوم المهندسة زينب السيد رئيس حي وسط بالإسكندرية  حملة مكبرة  لإزالة إشغالات الباعة الجائلين وذلك بمشاركة شرطة المرافق، ووحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية بسوق محطة مصر الحضارى.

 

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كما توجهت الحملة  الى داخل السوق الحضاري، للتأكد من الالتزام بحدود الباكيات، كما توجهت إلى داخل السوق المحيط  بشوارع البرامكة، الوراق،الميرغني، البستي، والحلاج

 

وأكدت رئيس الحى، أن الحملة أسفرت عن رفع وتهذيب الاشغالات بالسوق وفتح جميع الشوارع ومتفرعاتها بالاضافة الي استمرار اعمال رفع كفاءة الطرق والنظافة بمحيط السوق الحضاري  ،فضلا عن أعمال التمركز الثابت لمنع عودة الإشغالات ومنعها من المهد،واعمال فصل الوصلات الخلسة لسرقة التيار. 

 

يأتي ذلك وفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية برفع كافة الإشغالات والتعديات من الميدان وإخلائه من الباعة الجائلين والفروشات العشوائية وجاري المتابعة.
 

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المهندسة زينب السيد حي وسط محطة مصر

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