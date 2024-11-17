الأحد 17 نوفمبر 2024
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وكيل التعليم بالدقهلية يجتمع مع مديري الإدارات عبر تقنية الفيديو (صور)

اجتماع تعليم الدقهلية،
اجتماع تعليم الدقهلية، فيتو

عقد اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير تعليم الدقهلية  اجتماعًا بتقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات ورؤساء أقسام المتابعة بالإدارات.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. 

وتم الاجتماع بحضور الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني  محمد عبيد مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

أهم التعليمات في اجتماع تعليم الدقهلية

وكان من أهم التعليمات التي أصدرها  مدير المديرية ما يلي: 
‏-التشديد على حضور الطلاب بمعرفة  مدير المدرسة و مدير الإدارة.
‏-المتابعة الفعالة للعملية التعليمية وليس المتابعة النمطية التقليدية.
‏-متابعة العمل التحريرية للطالب والتقييمات والمواظبة علي الحضور من مدير المدرسة ومدير الإدارة. والمتابعات من الإدارة وكذلك متابعة سجل المعلم الخاص بالطلاب.
‏-سد العجز بالحصص الفعلية لمعلمي الأجر.
‏-علي الموجين  الالتزام بالتوقيع على سجلات المعلم.
‏-عدم تكرار الزيارات لمدارس بعينها من السادة المتابعين والسادة الموجهين الفنيين.
‏-الحرص على استكمال سجلات مدير المدرسة لمتابعة السادة المعلمين والأعمال التحريرية.


وقد وجه  مدير المديرية بضرورة الإلتزام بتنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.

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