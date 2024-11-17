الأحد 17 نوفمبر 2024
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مدير التعليم الفني بالدقهلية يتابع مدارس المنصورة

متابعة مدارس شرق
متابعة مدارس شرق المنصورة، فيتو

كلف اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير تعليم الدقهلية، الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني بمتابعة مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية.

مدير عام التعليم الفني يتفقد مدارس شرق 

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المدارس المستهدفة في الزيارة 

 وتوجه  مدير عام التعليم الفني لزيارة المدارس، ويرافقه المهندس حمادة محمد مدير التعليم الفني بإدارة شرق المنصورة التعليمية وقاما بحضور طابور الصباح والمرور على الفصول والأقسام المختلفة بالمدرسة وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية 

 


الانضباط يسود مدارس المنصورة 

وفى نهاية الزيارة قدما الشكر للجميع على حسن الاستقبال والجهد المبذول والانضباط متمنيا للجميع مزيد من التقدم والرقى

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ادارة شرق المنصورة التعليمية الثانوية الصناعية التربية والتعليم الدوريات العالمية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنصورة التعليمية تنفيذا لتعليمات طارق مرزوق محمد عبد اللطيف مدير عام التعليم الفني مدارس المنصورة

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