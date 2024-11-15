الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن آثار التغيرات المناخية على الزراعة

الدكتور أسامة دياب
الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم

 قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن فريق الإرشادى البحثى بمحافظة الفيوم نظم ندوة إرشادية بقرية جرفس، تناولت التغيرات المناخية وكيفية التكيف مع آثارها السلبية على الإنتاج الزراعي. 

 

تغير المناخ من بين أكبر التهديدات على الصحة العامة 

 ويعتبر تغير المناخ من بين أكبر التهديدات لجيلنا والأجيال القادمة على الصحة العامة والنظم البيئية والاقتصاد، إلا أن الخطر الكامن لتلك التغيرات يرجع إلى الآثار السلبية المتعلقة بأمان وسلامة وجودة الغذاء على الصعيدين المحلى والدولي.

 

انخفاض توافر المياه يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية

 والزيادات غير المتوقعة في درجات الحرارة، وفي أنماط هطول الأمطار وانخفاض توافر المياه يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، ويمكن أن تؤدي إلى تعطيل توصيل الغذاء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل، وتساهم في زيادة التلف والتلوث، لأن الزراعة دائما تحت رحمة طقس الذي لا يمكن التنبؤ به، لأن المناخ سريع التغير، يجعل الزراعة أكثر عرضة للخطر، كما أن التأثير العام لتغير المناخ على الزراعة سلبيًا -يقلل الإمدادات الغذائية ويرفع أسعار الغذاء إذ تعاني العديد من المناطق بالفعل من ارتفاع معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وانخفاض في إنتاج الغذاء.

تهديدات المناخ

والتغيرات في أنماط الأمطار، يواجه المزارعون تهديدات مزدوجة بين السيول (الفيضانات) والجفاف، كلاهما يمكن أن يدمر المحاصيل، حيث تزيل الفيضانات والسيول التربة السطحية الخصبة التي يعتمد عليها المزارعون للإنتاجية، بينما الجفاف يعرضها للموت، مما يجعل من السهل جرفها، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة احتياجات المحاصيل من المياه، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر.



الأمن الغذائي

 ويرتبط الأمن الغذائي ارتباطًا وثيقًا بمناخ يمكن التنبؤ به ونظم إيكولوجية صحية، إذ يهدد تغير المناخ وما يرتبط به من آفات وأمراض بإنتاج الغذاء في جميع أنحاء العالم، وهذه المشاكل سوف تتفاقم، وسيزداد عدم الاستقرار ما لم نتصرف بشكل حاسم، ويؤثر تغير المناخ على النظم الإيكولوجية، حيث تستفيد أنواع معينة من الأعشاب والحشرات والآفات من ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من قدرتها على إتلاف المحاصيل وخلق صعوبات مالية للمزارعين، يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغيير التعرض لبعض مسببات الأمراض والسموم، وكذلك انتشار الفطريات المسببة للسموم الفطرية فى المحاصيل الزراعية الغذائية.

الفيوم تستعد لإنزال زريعة من الأسماك في بحيرة قارون

تستهدف 177.6 ألف رأس، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية في الفيوم السبت

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع درجات الحرارة الانتاج الزراعي التغيرات المناخية الزراعة الفيضانات الفيضانات والسيول هطول الامطار تغير المناخ درجات الحرارة محافظة الفيوم وكيل وزارة الزراعة وزارة الزراعة الفيوم

مواد متعلقة

الفيوم تنظم معرضا للحرف اليدوية والتراثية بجامعة 6 أكتوبر (صور)

الفيوم تستعد لإنزال زريعة من الأسماك في بحيرة قارون

تعليم الفيوم تنظم احتفالا بختام حملة غسيل الأسنان لتلاميذ المرحلة الابتدائية

فتح باب الترشح للاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم

عودة مياه الشرب بعد انتهاء إصلاح العطل بمحطة العزب الجديدة بالفيوم

جامعة الفيوم تبدأ استعدادات الانتخابات الطلابية

تستهدف 177.6 ألف رأس، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية في الفيوم السبت

أسعار الدواجن اليوم الخميس 14-11-2024 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

عمرو مصيلحي رئيسا لاتحاد السلة على حساب أبوفريخة

دليلك لمشاهدة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي بتصفيات أمم إفريقيا

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

كولر يصدم العين الإماراتي

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

الخبرة والشباب، كل ما تريد معرفته عن نزال تايسون وجيك بول

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور)

الأرصاد: عودة سقوط الأمطار المتوسطة على هذه المناطق غدا

منوعات

المزيد

أبعاده تقارب خمسة ملاعب للتنس، اكتشاف أكبر مرجان في العالم

شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

وفاة الأميرة يوريكو أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنًّا

المزيد

خدمات

المزيد

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور)

أسعار النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي؟ الإفتاء توضح

13 صيغة للصلاة على النبي لم ترد في السنة

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بالحصول على أموال قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads