زراعة الفيوم تنظم ندوة عن آثار التغيرات المناخية على الزراعة

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن فريق الإرشادى البحثى بمحافظة الفيوم نظم ندوة إرشادية بقرية جرفس، تناولت التغيرات المناخية وكيفية التكيف مع آثارها السلبية على الإنتاج الزراعي.

تغير المناخ من بين أكبر التهديدات على الصحة العامة

ويعتبر تغير المناخ من بين أكبر التهديدات لجيلنا والأجيال القادمة على الصحة العامة والنظم البيئية والاقتصاد، إلا أن الخطر الكامن لتلك التغيرات يرجع إلى الآثار السلبية المتعلقة بأمان وسلامة وجودة الغذاء على الصعيدين المحلى والدولي.

انخفاض توافر المياه يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية

والزيادات غير المتوقعة في درجات الحرارة، وفي أنماط هطول الأمطار وانخفاض توافر المياه يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، ويمكن أن تؤدي إلى تعطيل توصيل الغذاء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل، وتساهم في زيادة التلف والتلوث، لأن الزراعة دائما تحت رحمة طقس الذي لا يمكن التنبؤ به، لأن المناخ سريع التغير، يجعل الزراعة أكثر عرضة للخطر، كما أن التأثير العام لتغير المناخ على الزراعة سلبيًا -يقلل الإمدادات الغذائية ويرفع أسعار الغذاء إذ تعاني العديد من المناطق بالفعل من ارتفاع معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وانخفاض في إنتاج الغذاء.



تهديدات المناخ

والتغيرات في أنماط الأمطار، يواجه المزارعون تهديدات مزدوجة بين السيول (الفيضانات) والجفاف، كلاهما يمكن أن يدمر المحاصيل، حيث تزيل الفيضانات والسيول التربة السطحية الخصبة التي يعتمد عليها المزارعون للإنتاجية، بينما الجفاف يعرضها للموت، مما يجعل من السهل جرفها، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة احتياجات المحاصيل من المياه، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر.





الأمن الغذائي

ويرتبط الأمن الغذائي ارتباطًا وثيقًا بمناخ يمكن التنبؤ به ونظم إيكولوجية صحية، إذ يهدد تغير المناخ وما يرتبط به من آفات وأمراض بإنتاج الغذاء في جميع أنحاء العالم، وهذه المشاكل سوف تتفاقم، وسيزداد عدم الاستقرار ما لم نتصرف بشكل حاسم، ويؤثر تغير المناخ على النظم الإيكولوجية، حيث تستفيد أنواع معينة من الأعشاب والحشرات والآفات من ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من قدرتها على إتلاف المحاصيل وخلق صعوبات مالية للمزارعين، يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغيير التعرض لبعض مسببات الأمراض والسموم، وكذلك انتشار الفطريات المسببة للسموم الفطرية فى المحاصيل الزراعية الغذائية.