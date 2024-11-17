تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 تصل محطتها الأخيرة.. تأهل 19 منتخبًا.. 11 فريق يتنافسون على الـ 5 مقاعد المتبقية.. وهذه مواعيد مباريات الجولة الختامية

تصفيات أمم أفريقيا 2025، تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها بالمغرب.

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وحسمت 4 منتخبات وهي جزر القمر ومالي وزامبيا وزيمبابوي تأهلها إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، قبل الجولة السادسة المقرر انطلاقها اليوم اليوم.

وانضمت كل من المنتخبات الأربعة إلى 15 أخرى كانت حجزت مقاعدها في النهائيات المقررة في المغرب، ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى 19 منتخبًا.

وفشلت غانا، بطلة أفريقيا أربع مرات، في التأهل للنهائيات في كبرى مفاجآت التصفيات.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لتصفيات أمم أفريقيا 2025

الأحد 17 نوفمبر

الجزائر ضد ليبيريا - 6 مساءً

توجو ضد غينيا الإستوائية - 6 مساءً

الاثنين 18 نوفمبر

مالاوي ضد بوركينا فاسو - 3 مساءً

نيجيريا ضد رواندا - 6 مساءً

السودان ضد أنجولا - 6 مساءً

ليبيا ضد بنين - 6 مساءً

غانا ضد النيجر - 6 مساءً

تونس ضد جامبيا - 9 مساءً

جزر القمر ضد مدغشقر - 9 مساءً

جمهورية أفريقيا الوسطى ضد الجابون - 9 مساءً

المغرب ضد ليسوتو - 9 مساءً

الثلاثاء 19 نوفمبر

كينيا ضد نامبيا - 3 مساءً

الكاميرون ضد زيمباوي - 3 مساءً

موريتانيا ضد الرأس الأخضر - 5 مساءً

مصر ضد بوتسوانا - 5 مساءً

غينيا بيساو ضد موزمبيق - 6 مساءً

الكونغو الديمقراطية ضد إثيوبيا - 6 مساءً

تنزانيا ضد غينيا - 6 مساءً

جنوب أفريقيا ضد جنوب السودان - 6 مساءً

سيراليون ضد زامبيا - 6 مساءً

مالي ضد إسواتيني - 6 مساءً

كوت ديفوار ضد تشاد - 6 مساءً

الكونغو ضد أوغندا - 6 مساءً

السنغال ضد بوروندي - 9 مساءً

الجزائر

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا قبل الجولة السادسة

وجاء ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى

1- تونس : 10 نقاط

2- جزر القمر : 9 نقاط

3- جامبيا : 5 نقاط

4- مدغشقر : نقطتين

المجموعة الثانية

1- المغرب : 15 نقطة

2- الجابون : 7 نقاط

3- ليسوتو : 4 نقاط

4- جمهورية إفريقيا الوسطى: 3 نقاط

المجموعة الثالثة

1- مصر : 13 نقطة

2- بوتسوانا : 7 نقاط

3- الرأس الأخضر: 4 نقاط

4- موريتانيا : 4 نقاط

المجموعة الرابعة

1- نيجيريا : 11 نقطة

2- بنين : 7 نقاط

3- رواندا : 5 نقاط

4- ليبيا : 4 نقاط

المجموعة الخامسة

1- الجزائر : 13 نقطة

2- غينيا الإستوائية: 8 نقاط

3- ليبيريا: 4 نقاط

4- توجو : تقطتين

المجموعة السادسة

1- أنجولا: 13 نقطة

2- السودان : 7 نقاط

3- النيجر: 4 نقاط

4- غانا: 3 نقاط

المجموعة السابعة

1- زامبيا: 10 نقاط

2- ساحل العاج: 9 نقاط

3- سيراليون: 5 نقاط

4- تشاد : 3 نقاط

المجموعة الثامنة

1- الكونغو الديمقراطية : 12 نقطة

2- غينيا: 9 نقاط

3- تنزانيا: 7 نقاط

4- إثيوبيا : نقطة واحدة

المجموعة التاسعة

1- مالي: 11 نقطة

2- موزمبيق: 8 نقاط

3- غينيا بيساو : 5 نقاط

4- إسواتيني : نقطتين

المجموعة العاشرة

1- الكاميرون : 11 نقطة

2- زيمبابوي : 9 نقاط

3- كينيا : 5 نقاط

4- ناميبيا: نقطة واحدة

المجموعة الحادية عشرة

1- جنوب أفريقيا: 11 نقطة

2- أوغندا: 10 نقاط

3- الكونغو: 4 نقاط

4- جنوب السودان: 3 نقاط

المجموعة الثانية عشرة

1- السنغال : 13 نقطة

2- بوركينا فاسو: 10 نقاط

3- بوروندي : 4 نقاط

4- مالاوي : نقطة واحدة

غانا

المنتخبات تتنافس لحجز 5 مقاعد بأمم أفريقيا

ومن المنتظر أن تختتم خلال هذا الأسبوع تصفيات الكان، وذلك بخوض المنتخبات الإفريقية للجولة السادسة في مجموعاتها المختلفة.

ونجح حتى الآن 18 منتخبًا في التأهل إلى نهائيات البطولة، بالإضافة إلى المغرب المستضيف، ليتبقى تحديد المنتخبات الخمسة المتبقية لإكمال دور المجموعات.

وتشتعل المنافسة بين بوتسوانا صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط ومنتخب موريتانيا الذي يمتلك 4 نقاط لحسم المقعد الثاني في المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة الرابعة تتنافس 3 منتخبات على المركز الثاني المؤهل لأمم أفريقيا وهم بنين، رواندا، ليبيا.

ويتنافس منتخبا السودان والنيجر في المجموعة السادسة على انتزاع المركز الثاني الذي تحتله كتيبة "صقور الجديان" برصيد 7 نقاط، بينما يمتلك منتخب النيجر 3 نقاط في رصيده.

ونجح منتخب تنزانيا في تأجيل حسم المنتخب المتأهل الثاني من المجموعة الثامنة، بعدما فاز على المنتخب الإثيوبي وأنهى حظوظه في التأهل، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما يمتلك منتخب غينيا 6 نقاط في رصيده، قبل مباراته الليلة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية الذي ضمن التأهل مسبقًا.

وفي المجموعة التاسعة، يحتل منتخب موزمبيق المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وسيلتقي مع نظيره غينيا بيساو الذي يحل ثالثًا برصيد 5 نقاط، في الجولة الأخيرة، لحسم هوية المتأهل لنهائيات أمم أفريقيا المقبلة.

المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025

المغرب (المستضيف).

مصر.

الجزائر.

بوركينا فاسو.

الكاميرون.

الكونغو الديمقراطية.

السنغال.

أنجولا.

غينيا الاستوائية.

كوت ديفوار.

الغابون.

أوغندا.

جنوب إفريقيا.

تونس.

نيجيريا.

مالي.

زامبيا.

زيمبابوي.

جزر القمر.

