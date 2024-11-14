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تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعادل ليبيا ورواندا سلبيا بالشوط الأول

منتخب ليبيا، فيتو
منتخب ليبيا، فيتو

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعادل منتخب ليبيا ونظيره الرواندي سلبيا بالشوط الأول ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

 

تشكيل منتخب ليبيا أمام رواندا 

حارس المرمى: مراد الوحيشي.

الدفاع: علي يوسف - أحمد صالح - البهلول أبوسهمين.

الوسط: بدر حسن - فاضل سلامة - أسامة الشريمي - صبحي مبروك.

الهجوم: نور الدين القليب - عز الدين المريمي - عبد الله حشنش.

ويتذيل المنتخب الليبي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2025، وفي رصيده نقطة واحدة.

بينما يتواجد منتخب رواندا في المركز الثالث بخمسة نقاط، فيما تحتل نيجيريا صدارة المجموعة ب 10 نقاط.

 

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