تصفيات أمم أفريقيا 2025، أسدل الستار على الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وتنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية وجاء ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا كالتالي:

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا قبل الجولة السادسة

المجموعة الأولى

1- تونس : 10 نقاط

2- جزر القمر : 9 نقاط

3- جامبيا : 5 نقاط

4- مدغشقر : نقطتين

المجموعة الثانية

1- المغرب : 15 نقطة

2- الجابون : 7 نقاط

3- ليسوتو : 4 نقاط

4- جمهورية إفريقيا الوسطى: 3 نقاط

المجموعة الثالثة

1- مصر : 13 نقطة

2- بوتسوانا : 7 نقاط

3- الرأس الأخضر: 4 نقاط

4- موريتانيا : 4 نقاط

المجموعة الرابعة

1- نيجيريا : 11 نقطة

2- بنين : 7 نقاط

3- رواندا : 5 نقاط

4- ليبيا : 4 نقاط

المجموعة الخامسة

1- الجزائر : 13 نقطة

2- غينيا الإستوائية: 8 نقاط

3- ليبيريا: 4 نقاط

4- توجو : تقطتين

المجموعة السادسة

1- أنجولا: 13 نقطة

2- السودان : 7 نقاط

3- النيجر: 4 نقاط

4- غانا: 3 نقاط

المجموعة السابعة

1- زامبيا: 10 نقاط

2- ساحل العاج: 9 نقاط

3- سيراليون: 5 نقاط

4- تشاد : 3 نقاط

المجموعة الثامنة

1- الكونغو الديمقراطية : 12 نقطة

2- غينيا: 9 نقاط

3- تنزانيا: 7 نقاط

4- إثيوبيا : نقطة واحدة

المجموعة التاسعة

1- مالي: 11 نقطة

2- موزمبيق: 8 نقاط

3- غينيا بيساو : 5 نقاط

4- إسواتيني : نقطتين

المجموعة العاشرة

1- الكاميرون : 11 نقطة

2- زيمبابوي : 9 نقاط

3- كينيا : 5 نقاط

4- ناميبيا: نقطة واحدة

المجموعة الحادية عشرة

1- جنوب أفريقيا: 11 نقطة

2- أوغندا: 10 نقاط

3- الكونغو: 4 نقاط

4- جنوب السودان: 3 نقاط

المجموعة الثانية عشرة

1- السنغال : 13 نقطة

2- بوركينا فاسو: 10 نقاط

3- بوروندي : 4 نقاط

4- مالاوي : نقطة واحدة

نتائج الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

ناميبيا 0-0 الكاميرون

ليبيريا 1-0 توجو

تشاد 1-1 سيراليون

غينيا الإستوائية 0-0 الجزائر

ليسوتو 1-0 جمهورية أفريقيا الوسطى

جنوب السودان 3-2 الكونغو

بوروندي 0-0 مالاوي

رواندا 0-1 ليبيا

النيجر 4-0 السودان

مدغشقر 2-3 تونس

بنين 1-1 نيجيريا

بوركينا فاسو 0-1 السنغال

بوتسوانا 1-1 موريتانيا

أوغندا 0-2 جنوب أفريقيا

موزمبيق 0-1 مالي

الرأس الأخضر 1-1 مصر

زامبيا 1-0 ساحل العاج

زيمبابوي 1-1 كينيا

إسواتيني 1-1 غينيا بيساو

جامبيا 1-2 جزر القمر

أنجولا 1-1 غانا

الجابون 1-5 المغرب

إثيوبيا 0-2 تنزانيا

غينيا 1-0 الكونغو الديمقراطية

واتضحت بشكل كبير معالم دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2025 بعد تأهل الكثير من المنتخبات لها مبكرًا.



وحسمت 4 منتخبات وهي جزر القمر ومالي وزامبيا وزيمبابوي تأهلها إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، قبل الجولة السادسة المقرر انطلاقها اليوم الأحد.

وفشلت غانا، بطلة إفريقيا أربع مرات، في التأهل للنهائيات في كبرى مفاجآت التصفيات.

وانضمت كل من المنتخبات الأربعة إلى 15 أخرى كانت حجزت مقاعدها في النهائيات المقررة في المغرب، ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى 19 منتخبًا.

ومن المنتظر أن تختتم خلال هذا الأسبوع تصفيات الكان، وذلك بخوض المنتخبات الإفريقية للجولة السادسة في مجموعاتها المختلفة.

ونجح حتى الآن 18 منتخبًا في التأهل إلى نهائيات البطولة، بالإضافة إلى المغرب المستضيف، ليتبقى معرفة المنتخبات الخمسة المتبقية لإكمال دور المجموعات.

المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025

المغرب (المستضيف).

مصر.

الجزائر.

بوركينا فاسو.

الكاميرون.

الكونغو الديمقراطية.

السنغال.

أنجولا.

غينيا الاستوائية.

كوت ديفوار.

الغابون.

أوغندا.

جنوب إفريقيا.

تونس.

نيجيريا.

مالي.

زامبيا.

زيمبابوي.

جزر القمر.

