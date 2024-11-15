تصفيات أمم أفريقيا، زامبيا تتقدم علي كوت ديفوار بهدف في الشوط الأول

تصفيات أمم أفريقيا، تقدم منتخب زامبيا علي نظيره كوت ديفوار بهدف دون رد بالشوط الأول في إطار منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

أحرز كينيدي موسوندا هدف زامبيا في الدقيقة 43.

تشكيل منتخب كوت ديفوار أمام زامبيا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا خط الدفاع: نديكا وأوبري وديوماندي وسنجو خط الوسط: أهولو وكيسي وفوفانا خط الهجوم: أدينجري وكراسو وجيساند

ترتيب المجموعة السابعة

ويحتل منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة السابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد 9 نقاط وجاء منتخب زامبيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط

ويحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتذيل منتخب تشاد المجموعة برصيد 3 نقاط.