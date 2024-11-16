الصين تعلن مقتل وإصابة 25 شخصا في حادث طعن

قالت الشرطة الصينية في بيان، إن ثمانية أشخاص قُتلوا وأصيب 17 آخرون في واقعة طعن نفذها طالب يبلغ من العمر 21 عاما في مدينة ووشي بشرق الصين مساء اليوم السبت، وفق ما نقلته وكالة أنباء "رويترز".

وقبل وقت سابق أعلنت الشرطة الصينية عن حادث دهس وأعلنت أن حصيلة حادث الدهس الذي وقع بلغت 35 قتيلا، و43 مصابا آخرين.

الضحايا كانوا يمارسون الرياضة في المركز الرياضي



وصدمت سيارة حشدا من الناس في مدينة تشوهاى بمقاطعة قوانجدونج جنوب الصين، وذكرت الشرطة الصينية، في بيان أن الضحايا كانوا يمارسون الرياضة في المركز الرياضي.

توفير كل الرعاية اللازمة لعلاج للمصابين



وأمر الرئيس الصيني شي جين بينج، بتوفير كل الرعاية اللازمة لعلاج للمصابين في الحادث ومعاقبة المتسببين فيه