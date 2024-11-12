الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مصرع وإصابة 78 شخصا فى حادث دهس بالصين

الشرطة الصينية، فيتو
الشرطة الصينية، فيتو

أعلنت الشرطة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة حادث الدهس الذي وقع الليلة الماضية، بلغت 35 قتيلا، و43 مصابا آخرين.

 الضحايا كانوا يمارسون الرياضة في المركز الرياضي

وصدمت سيارة حشدا من الناس في مدينة تشوهاى بمقاطعة قوانجدونج جنوب الصين، وذكرت الشرطة الصينية، في بيان أن الضحايا كانوا يمارسون الرياضة في المركز الرياضي.

توفير كل الرعاية اللازمة لعلاج للمصابين

وأمر الرئيس الصيني شي جين بينج، بتوفير كل الرعاية اللازمة لعلاج للمصابين في الحادث ومعاقبة المتسببين فيه.
 

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