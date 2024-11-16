السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الدفاع الإيراني يصل دمشق للقاء كبار المسئولين

وزير الدفاع الايراني،فيتو
وزير الدفاع الايراني،فيتو

كشفت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم السبت أن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، وصل إلى دمشق على رأس وفد، وأنه من المقرر أن يعقد اجتماعات مع كبار المسئولين في سوريا.

ايران تعلن دعمها لسوريا

 

وتأتي هذه الرحلة في أعقاب إعلان إيران دعمها لسوريا في مواجهة الهجمات "العدوانية" الإسرائيلية.

وتنفذ إسرائيل ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها زادت وتيرة مثل هذه الغارات منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. 

والأربعاء الماضي، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، طرق تهريب أسلحة، تنقل من  سوريا إلى حزب الله اللبناني، بعد ساعات من إعلان دمشق تعرض مدينة القصير الحدودية لـعدوان إسرائيلي، بحسب وكالة "رويترز".

وتقول إسرائيل إنها تنفذ مثل هذه الضربات، للحد من نقل الأسلحة من  إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، وفق وسائل إعلام عبرية.

خوفًا من إيران، نتنياهو يطلب الحماية لنجله في أمريكا

من النووي إلى إسرائيل، ماذا دار في لقاء إيلون ماسك وسفير إيران لدى الأمم المتحدة؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي إيران جيش الاحتلال حركة حماس

مواد متعلقة

من النووي إلى إسرائيل، ماذا دار في لقاء إيلون ماسك وسفير إيران لدى الأمم المتحدة؟

الإعلام العبري يزعم: هجوم الاحتلال على سوريا جاء بعد وقت قصير من وصول مستشار إيراني كبير

غارات إسرائيلية تدمر جسورا وحواجز عسكرية بين سوريا ولبنان

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

أغضبت جماهير الأهلي وطالبت بطرده، حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

عصام الحضري عن فوز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة: عاد من يستحق

رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

بالأرقام، نزال متواضع بين تايسون وجيك بول أكسبهما عشرات الملايين من الدولارات

بعد نشر صورة مع مروان حمدي، خالد عبد الفتاح يعتذر لـ جماهير الأهلي

منوعات

المزيد

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (2 – 5)

كيف يُلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads