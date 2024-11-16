وزير الدفاع الإيراني يصل دمشق للقاء كبار المسئولين

كشفت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم السبت أن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، وصل إلى دمشق على رأس وفد، وأنه من المقرر أن يعقد اجتماعات مع كبار المسئولين في سوريا.

ايران تعلن دعمها لسوريا

وتأتي هذه الرحلة في أعقاب إعلان إيران دعمها لسوريا في مواجهة الهجمات "العدوانية" الإسرائيلية.

وتنفذ إسرائيل ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها زادت وتيرة مثل هذه الغارات منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

والأربعاء الماضي، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، طرق تهريب أسلحة، تنقل من سوريا إلى حزب الله اللبناني، بعد ساعات من إعلان دمشق تعرض مدينة القصير الحدودية لـعدوان إسرائيلي، بحسب وكالة "رويترز".

وتقول إسرائيل إنها تنفذ مثل هذه الضربات، للحد من نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، وفق وسائل إعلام عبرية.