بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي بدراجة نارية بالدقهلية

شهد طريق محلة انجاق- شربين، بمحافظة الدقهلية، إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم ملاكي وموتوسيكل.

وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ملاكي وموتوسيكل على طريق محلة انجاق- شربين، مما أدى إلى وقوع ثلاثة مصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من:

ـ عبد الرحمن رضا شحاتة 20 سنة، مصاب بكسر بالساقين.

ـ أيمن السعيد رمضان 25 سنة، مصاب بكسر بالساق اليمنى.

ـ محمد إبراهيم عبد الغني 19 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى.

نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى شربين

وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.

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