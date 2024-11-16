إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 13 شخصًا اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربي نجع حمادي- قنا بالقرب من مدخل قرية السماينة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.