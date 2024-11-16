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إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على أرض زراعية بمركز دار السلام  في سوهاج.

 

مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز دار السلام 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه ما يفيد تلقيه من المقدم محمد عبدالصبور مفتش مباحث مركز شرطة دار السلام بتلقى الرائد هيثم الحجيرى بنشوب مشاجرة بين  “ أحمد ع ا ع”، 47 عامًا - عامل، ونجله “محمود”، 20 عامًا - عامل مصابًا “طلق ناري بالظهر“ - وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، ونجل عم الأول  ”شعبان.ع ا ع”، 59 عامًا - مزارع  مصابًا "جرح بكف اليد اليسرى.

 وطرف ثان، نجل عمومته “يحي ج ع”، 20 عامًا - عامل مصابًا “ طلق ناري بالبطن “ وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، و” ضاحي ع م ض”،  55 عامًا - عامل زراعي  مصابًا " جرح بفروة الرأس " الطرفان مقيمان بذات الناحية.


القوة الأمنية تتمكن من ضبط الطرفين والسلاح المستخدم 

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم السلاح الناري المستخدم. 


التحقيقات تكشف سبب المشاجرة نزاع على أرض زراعية 

وخلال التحقيقات تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالسب والضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما وإحداث الإصابات المشار إليها  بسبب خلافات على الحد الفاصل بين أرضهما الزراعية حيث تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

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