طريقة عمل المبكبكة باللحمة، أكلة ليبية شهيرة

طريقة عمل المبكبكة باللحمة، المبكبكة أكلة ليبية بدوية شهيرة عشقها المصريون وهى عبارة عن مكرونة بالصلصة واللحم أو الدجاج.

وطريقة عمل المبكبكة باللحمة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تقديمها باللحوم المختلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المبكبكة باللحمة:-

مكونات عمل المبكبكة باللحمة:-

2 كيس مكرونة خواتم

كيلو لحم مكعبات

5 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

3 حبات طماطم

بصلة متوسط الحجم مفرومة

فص ثوم

ملح

فلفل أسود

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بهارات لحم

مكعب مرقة لحم

2 ورق لورى

زيت

2 ثمرة فلفل أخضر أو أحمر حار

ملعقة صغيرة شطة

طريقة عمل المبكبكة باللحمة:-

نشوح البصل والثوم فى الزيت جيدا حتى يذبلوا، ثم نضيف اللحم ونقلب جيدا حتى يتغير لون اللحم.

ثم نضيف الصلصة والشطة ونقلب ثم نضيف الماء لتغطى اللحم.

ثم نترك الخليط يغلى جيدا ثم نضيف التوابل المذكورة ونقطع الفلفل والطماطم مكعبات ونضيفهم.

ثم نترك الخليط يغلى مرة أخرى، ثم نهدىء النار ونغطى الحلة ونتركها حتى تمام نضج اللحم.

وبعد التأكد من نضج اللحم نظيف

الماء ونتركها تغلى، ثم نضيف المكرونة.

ونترك الخليط يغلى جيدا لمدة 10 دقائق.

ثم نغطى الحلة ونرفعها من على النار ونتركها حتى تمام النضج.

ثم نقلب المبكبكة جيدا وتقدم ساخنة.

طريقة عمل المبكبكة باللحمة، فيتو

ولعمل المكرونة بالصلصة العادية

مكونات عمل المكرونة بالصلصة:-

مكرونة مسلوقة أى نوع

3 ملاعق كبيرة صلصة جاهزة

كوب ماء كبير من سلق المكرونة

ملح

فلفل اسود

مكعب مرقة دجاج

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة خل ابيض

نصف ملعقة سكر

طريقة عمل المكرونة بالصلصة:-

نسلق المكرونة ونتركها جانبا.

ثم نشوح الثوم فى الزيت ونضيف له الخل ونقلب جيدا حتى الغليان.

ثم نضيف الصلصة ونقلب، ثم نضيف الماء والتوابل ونقلب جيدا.

نترك الخليط يغلى، ثم نهدئ النار ونغطى الحلة ونترك الصلصة تتسبك.

بعدها نضيف المكرونة المسلوقة ونقلب، وتقدم المكرونة بعدها ساخنة بجانب الأكلات المختلفة حسب الرغبة.

والمكرونة من الأكلات الرئيسية التى تقدم بجانب أنواع اللحوم وهى معشوقة الصغار والكبار، ويمكن تقديمها بطرق وأشكال مختلفة حسب الرغبة حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضير المكرونة سواء كانت بالبشاميل أو بالصلصة البيضاء أو الحمراء.