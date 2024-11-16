القاضية ممكن، إسكتلدا تفاجئ كرواتيا بهدف قاتل بدوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب إسكتلندا بهدف دون رد أمام كرواتيا، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وأحرز هدف إسكتلندا جون ماكجين في الدقيقة 86.

تشكيل منتخب كرواتيا أمام إسكتلندا

تشكيل منتخب إسكتلندا أمام كرواتيا

وبهذا الفوز يحتل منتخب كرواتيا المركز الثاني بمجموعته بتصفيات دوري الأمم الأوروبية برصيد 7 نقاط، بينما يحتل منتخب إسكتلندا المركز الرابع برصيد 4 نقاط.