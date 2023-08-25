4 أعراض عند ظهورها يجب الذهاب لطبيب نفسي ( فيديو)

أعراض المرض النفسي،المرض النفسي، او الاضطراب النفسي، عبارة عن عدة اضطرابات تؤثر علي السلوك والمزاج والتفكير للإنسان وله أنواع متعددة منها الإكتئاب والقلق والتوتر وتؤثر الإصابة بالأمراض النفسية علي الإنسان تجعله غير قادر علي ممارسة حياته بشكل طبيعي.

قال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، أن تعريف المرض النفسي هو إضطراب في الجهاز العصبي لجسم الإنسان ويحدث في الفص الأمامي للمخ مما يؤدي الى مشاكل سلوكية وشعورية وفكرية للإنسان، ومن أشهر الإضطرابات النفسية هي الإكتئاب.

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أعراض المرض النفسي

وأضاف أستاذ الطب النفسي أن الإكتئاب مرض نفسي يصيب الفص الأمامي للمخ ويجعل الإنسان يشعر بالحزن الشديد والأسي ويؤثر فكريا علي الإنسان ويجعل أفكاره كلها سوداوية ويؤثر عليه سلوكيا ويجعله غير قادر علي القيام بوظائفه في الحياة.

الأمراض النفسية

متي تذهب للطبيب النفسي

أوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس أن جميعنا نشعر بالحزن والزعل في كثير من الأوقات ولكن يجب أن يذهب الي للطبيب النفسي في عدة حالات وشروط منها:

1-استمرار الشيء وعدم زواله تماما لفترة لا تقل عن اسبوع او 10 ايام

2-يؤدي الحزن أوالزعل الى اعاقة الإنسان عن اداء ادواره في الحياة

3-لا يرغب في مقابلة الناس ويجلس بمفرده

4- وجود سلوكيات عنيفة وخناق وصوت مرتفع وسلوكيات خاطئة وافكار سلبية اذا استمرت لفترة يجب التوجه لطبيب نفسي

ويمكن الحصول على خدمات الصحة النفسية من خلال عيادات الطب النفسي بالمستشفيات الجامعية أو مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة كما توفر وزارة الصحة خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان، من خلال منصة إلكترونية حديثة تستهدف العمل على توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.

وتهدف المنصة الإلكترونية للصحة النفسية إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وتعتبر الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط.