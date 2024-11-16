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الطاقة والسلام محور اهتمام مؤتمر الأطراف COP29

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو
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شهد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 تركيزًا مكثفًا على محور الطاقة والسلام، وقد تميزت النقاشات بالتزامات قوية من الدول والمؤسسات الدولية والشركات الخاصة، والتي تهدف إلى بناء أساس متين لقياس التقدم المحرز في مجال الطاقة المتجددة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وشدد المشاركون في المؤتمر على أهمية إشراك جميع قطاعات المجتمع في الجهود المبذولة لمواجهة تحديات تغير المناخ، مؤكدين على ضرورة تعزيز الشعور بالمسؤولية المشتركة والإلحاح في التصدي لهذه القضية العالمية.

وشهد المؤتمر إطلاق العديد من المبادرات والالتزامات الجديدة التي تهدف إلى تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، وأكد المشاركون على أهمية وضع مؤشرات واضحة لقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف المناخ، وتطوير آليات فعالة للمتابعة والتقييم.
 

كما تم تأكيد أهمية تعزيز التعاون الدولي والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز العمل المناخي.
 

ويعتبر هذا المحور خطوة مهمة في مسار مؤتمر الأطراف COP29، حيث يضع الأساس لعملية التفاوض والمفاوضات التي ستتم خلال الأيام المقبلة. كما يؤكد على التزام المجتمع الدولي بالعمل معًا لمواجهة تحديات تغير المناخ وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

 

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