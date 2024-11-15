كرواتيا تتعادل أمام اسكتلندا بالشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية

تعادل منتخب كرواتيا سلبيا أمام اسكتلندا، سلبيا بدون اهداف بالشوط الأول في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب كرواتيا أمام اسكتلندا

تشكيل منتخب اسكتلندا أمام كرواتيا