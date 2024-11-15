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رياضة

كرواتيا تتعادل أمام اسكتلندا بالشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية

منتخب كرواتيا، فيتو
منتخب كرواتيا، فيتو

تعادل منتخب كرواتيا سلبيا أمام اسكتلندا، سلبيا بدون اهداف بالشوط الأول في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

 

تشكيل منتخب كرواتيا أمام اسكتلندا 

تشكيل منتخب اسكتلندا أمام كرواتيا 

 

 

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