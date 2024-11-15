أخبار مصر اليوم، 10 ملايين حالة وفاة بسبب المضادات الحيوية، خريطة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل، أسعار اللحوم بسوق اليوم الواحد، مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 16-11-2024 فى مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
الصحة: وصول عدد الوفيات بسبب مقاومة المضادات الحيوية لـ 10 ملايين حالة بحلول 2050
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية وحرصها على تحقيق الوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحتها، معربًا عن فخره بما أحرزته مصر من تقدم كبير في هذا الملف، بإنشاء نموذج شامل للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات، وتنفيذه في 69 مستشفى على مستوى الجمهورية.
في ذكرى افتتاحه الـ 122، إقبال جماهيري على المتحف المصري بالتحرير (صور)
احتفل المتحف المصري بالتحرير اليوم الجمعة، بمناسبة مرور 122 عاما على افتتاحه، حيث افتتح رسميا للزيارة في 15 نوفمبر لعام 1902.
نقيب الأشراف ورئيس المحكمة الدستورية العليا يعزيان شيخ الأزهر في وفاة شقيقته
قدم السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأفراد آل الطيب الكرام، في وفاة المغفور لها بإذن الله الحاجة سميحة، بساحة آل الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.
خريطة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على الجنوب، مائل للبرودة ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
أقل من المجمعات الاستهلاكية، أسعار اللحوم بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر
شهدت أسعار اللحوم السودانية بسوق اليوم الواحد انخفاضا ملحوظا عن اللحوم المطروحة بالأسواق، وكذلك عن نظيرتها المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية.
7 محظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات
تبدأ الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات يوم 21 نوفمبر الجاري، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر.
تفاصيل التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب (صور)
كشفت وزارة النقل في تقرير مصور بدء التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب، في المسافة من مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية، وحتى محطة المشير طنطاوي.
مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر لعام 2024
يتساءل العديد من المواطنين عن مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر لعام 2024، وأقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر.
دورات تدريبية وجولات ميدانية، الزراعة تعلن أنشطة الوزارة خلال أسبوع
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٢٢١ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٨ وحتى ١٤ نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.
انطلاق الفوج الثاني لمهرجان الإسماعيلية لطلاب المدن الجامعية بجامعة عين شمس
انطلق الفوج الثاني لمهرجان الإسماعيلية لطلاب المدن الجامعية لجامعة عين شمس بتوجيهات من محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ومن تنظيم قطاع التعليم والطلاب، وبمشاركة كورال أون أحد كورالات جامعة عين شمس المتميزة.
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