أخبار مصر اليوم: الحكومة تكشف حقيقة طلب زيادة الشريحة الرابعة من صندوق النقد.. تحذير من الشبورة المائية غدا.. والكهرباء توقع عقود تركيب محولات القطار السريع والخط الرابع للمترو

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:





درجات الحرارة غدا الأربعاء 13- 11- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدا الأربعاء، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الوطنية للانتخابات: بروتوكولات التعاون مع مؤسسات الدولة تهدف للتثقيف والتوعية

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المشاركة الشعبية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كانت محل إشادات دولية واسعة، عكست مدى تمسك المواطن المصري بحقوقه وواجباته السياسية.





الفريق أحمد خليفة يتفقد عناصر القوات المسلحة المتمركزة شرق القناة

تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر القوات المسلحة المتمركزة شرق القناة على مدار عدة أيام للاطمئنان على مدى جاهزية القوات تدريبيًا وإداريًا لتنفيذ المهام المكلفين بها.





وزير التموين يبحث طلبات المواطنين المقدمة من النواب

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدوري.





كامل الوزير: الاحتلال تجاوز كل الحدود بانتهاج سياسة الإذلال والتجويع والإبادة الجماعية بغزة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل: تجاوز الرد الإسرائيلي كل الحدود بانتهاج سياسة التهجير والإذلال والتجويع والإبادة الجماعية ضد الأشقاء في غزة، والحرب والتدمير الممنهج على لبنان الشقيق، الأمر الذي ينذر بمخاطر وخيمة مما يدعو إلى سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الهمجية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.





الحكومة: لم نطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية، لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة «الشريحة الرابعة» إلى ملياري دولار.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلًا من ١,٣ مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، موضحًا أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.

الكهرباء توقع عقود تركيب محولات القطار السريع والخط الرابع للمترو

وقعت المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم عقدًا مع شركة سيمنس للصناعات – مصر، لتوريد وتركيب واختبار أجهزة اتصالات تعمل عبر الألياف الضوئية لخدمة محطات الجر الكهربائي الخاصة بالقطار السريع في المرحلة الأولى من الخط الأخضر (العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح)، إلى جانب محطات التغذية المقابلة ومحطة محولات مترو الخط الرابع بقدرة 220 ك.ف.



تحذير من الشبورة المائية غدا، كثيفة على هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية قططط على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط القناة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء.





وزير العدل يستقبل سفير طاجيكستان بالقاهرة لبحث سبل التعاون القضائي

استقبل، اليوم الثلاثاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير مرزازاده برويز مراد علي سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة والوفد المرافق له.

السيسي ونظيره الكونغولي يؤكدان التزامهما بدفع العلاقات المشتركة في مختلف المجالات



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي".



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، بما يتفق مع تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، حيث أكد الرئيسان التزامهما بدفع العلاقات في مختلف المجالات.