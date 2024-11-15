الجمعة 15 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل

سقوط أمطار، فيتو
سقوط أمطار، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على الجنوب، مائل للبرودة ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء نهارا.

وتكون أماكن سقوط الأمطار المتوسطة الأسبوع المقبل كالتالى:

ويكون هناك فرص  لسقوط أمطار متوسطة على مطروح تمتد خفيفة إلى الإسكندرية غدا السبت.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متوقعة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل

وتنشط الرياح على جنوب سيناء يومي الأربعاء والخميس. 

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