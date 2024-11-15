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7 محظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات

انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية، فيتو
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تبدأ الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات يوم 21 نوفمبر الجاري، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر.

ونشرت الجامعات قائمة المحظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية بالاتحادات الطلابية بالجامعات والتى جاءت كالتالي: 

 - الدعاية الدينية والطائفية
-  الشعارات الحزبية 
 - استخدام شعارات الدعاية السياسية
 - الخروج على القواعد العامة والأعراف الجامعية
- اتلاف الجدران بالجامعة
- إتلاف الأشجار 
- كتابة الدعاية الانتخابية على جدران الجامعة أو داخل قاعات الدراسة والمحاضرات 

وبدأ أمس الخميس، فتح باب الترشح لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025.

واعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025.

 

انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025

ووفقًا للجدول الزمني المُعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر.

 

 وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2019.

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